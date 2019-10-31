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السعودية تفرج عن 19 صياداً إيرانياً خرقوا مياهها

السعودية تفرج عن 19 صياداً إيرانياً خرقوا مياهها
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون إيرانيون، أن السعودية أفرجت عن 19 صيادا من مدينة بوشهر، احتجزوا لديها منذ عام تقريبا بتهمة خرق مياهها.

ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية اليوم، عن الخبيرة القنصلية في ممثلية وزارة الخارجية في بوشهر، كيميا زارع، تأكيدها الإفراج عن الصيادين الذين اعتقلوا وسجنوا لدى المملكة، في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، على متن قاربين احتجزتهما البحرية السعودية.

وأكدت وكالة (تسنيم) نقلا عن رئيس مكتب ممثلية الخارجية الإيرانية في بوشهر، سيد علي أصغر عربلو، أن الإفراج عن الصيادين جاء بعد مشاورات دبلوماسية بين طهران والرياض، مشيرا إلى أن هؤلاء وصلوا صباح اليوم إلى ميناء رستمي.

وأشار الدبلوماسي إلى أن أحد القاربين المذكورين دخل المياه السعودية بسبب الظروف الجوية أثناء إبحاره في الخليج، لافتا إلى أن هناك قارب صيد إيرانيا آخر لا يزال محتجزا لدى المملكة، وتبذل طهران مساعي دبلوماسية للإفراج عنه وطاقمه في القريب العاجل.

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