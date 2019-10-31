مباشر | حفل تخريج الفوج الرابع والعشرين لجامعة الأزهر - اليوم الثاني

دولي

نتنياهو يهدد إيران بضربة شديدة

نتنياهو يهدد إيران بضربة شديدة
رام الله - دنيا الوطن
هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة شديدة لإيران، بعد وقت قصير من إعلان حزب الله أنه أطلق صاروخاً مضاداً للطائرات باتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة في أجواء جنوب لبنان.

وقال نتنياهو، خلال حفل تخريج فوج ضباط في سلاح البرية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس: "إن مستوى جرأة إيران يرتفع بسبب غياب رد فعل أميركي في أعقاب إسقاط طائرة أميركية مسيرة ومهاجمة منشآت نفطية في السعودية بصواريخ موجهة"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأضاف نتنياهو: "إن إسرائيل لن تدير خدّها الثاني، والقوات الإيرانية تتسلح دون توقف، ونحن جاهزون لمواجهة التهديدات ولن نتردد بإنزال ضربة شديدة، ومن يتجه إلى العدوانية سيقابل بحزم كامل ويتكبد ثمنا باهظا".

وتابع: "المنطقة من حولنا عاصفة وهائجة. وتظهر التهديدات في كل ركن، في سورية ولبنان والعراق وقطاع غزة واليمن".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في الحفل نفسه، إنه "لا يوجد موطئ قدم في الجيش الإسرائيلي لهيئات خارجية. ويمكن أن يكون رأي خاص لأي هيئة وأي شخص، لكن من الجيش الإسرائيلي يتلقون أوامر وتعليمات من مكان واحد فقط – الضباط".

ويبدو أن كوخافي كان يرفض بأقواله مواقف المتدينين الذين يرفضون خدمة النساء في الجيش. وقال إنه "بما يتعلق بخدمة النساء في الجيش الإسرائيلي، فإنه يوجد في هذا الحفل 70 ضابطة. وهذا الحفل يتحدث عن نفسه. والنساء اللاتي يخدمن في الجيش الإسرائيلي هم مصدر قوة. وسيستمر النساء والرجال في الخدمة المشتركة".  

وسبق هذا الحفل أنباء ترددت في وسائل الإعلام اللبنانية حول إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات استهدف الطائرة دون إصابتها.

وأكد حزب الله لاحقا إنه أطلق صاروخا باتجاه الطائرة الإسرائيلية وأنه أرغمها على مغادرة الأجواء اللبنانية. 

أخبار ذات صلة

النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية لعزل ترامب

النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية لعزل ترامب

إيران تُعد الترتيبات اللازمة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

إيران تُعد الترتيبات اللازمة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

كوريا الجنوبية تَرصد إطلاق صاروخين من جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تَرصد إطلاق صاروخين من جارتها الشمالية

ليبرمان: القائمة المشتركة &#34;طابور خامس&#34; ونتنياهو يجرنا لانتخابات ثالثة

ليبرمان: القائمة المشتركة "طابور خامس" ونتنياهو يجرنا لانتخابات ثالثة

إسرائيل والولايات المتحدة تعرضان حملة مشتركة ضد (أونروا)

إسرائيل والولايات المتحدة تعرضان حملة مشتركة ضد (أونروا)

شاهد: مقتل 65 باكستانياً باندلاع حريق بقطار ركاب

شاهد: مقتل 65 باكستانياً باندلاع حريق بقطار ركاب

مبعوث ترامب: الوقت غير ملائم للإعلان عن (صفقة القرن)

مبعوث ترامب: الوقت غير ملائم للإعلان عن (صفقة القرن)

بولتون يُستدعى للشهادة في التحقيق لـ &#34;عزل ترامب&#34;

بولتون يُستدعى للشهادة في التحقيق لـ "عزل ترامب"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار لمتهم بيع مواد مخدرة

الأشغال الشاقة 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار لمتهم بيع مواد مخدرة

الشرطة تقبض على مطلقي النار على محل في حوسان جنوب بيت لحم

الشرطة تقبض على مطلقي النار على محل في حوسان جنوب بيت لحم

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي انشاء قرية حرفية تخدم قطاع السياحة

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي انشاء قرية حرفية تخدم قطاع السياحة

طمليه يستنكر اعتقال النائبة جرار

طمليه يستنكر اعتقال النائبة جرار

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي دعم عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي دعم عدد من المشاريع التنموية

وزارة الثقافة: الأردن وفلسطين تفقدان قامة إبداعية برحيل أمجد ناصر

وزارة الثقافة: الأردن وفلسطين تفقدان قامة إبداعية برحيل أمجد ناصر

هيئة مكافحة الفساد وهيئة القضاء العسكري تبحثان سبل التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد وهيئة القضاء العسكري تبحثان سبل التعاون المشترك

وزارة شؤون المرأة تُطالب بإطلاق سراح كافة الأسيرات من سجون الإحتلال

وزارة شؤون المرأة تُطالب بإطلاق سراح كافة الأسيرات من سجون الإحتلال

منوعات

شاهد: زوجة تامر حسني وابنة أصالة ترقصان على &#34;عيش بشوقك&#34;

شاهد: زوجة تامر حسني وابنة أصالة ترقصان على "عيش بشوقك"

ماهي الصورة التي سرقها رامي إمام من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذان؟

ماهي الصورة التي سرقها رامي إمام من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذان؟

جيني أسبر تصف ممثلاً سورياً بالنسونجي.. لهذا رفضت الزواج به

جيني أسبر تصف ممثلاً سورياً بالنسونجي.. لهذا رفضت الزواج به

ابن باسل خياط يشعل المواقع بوسامته

ابن باسل خياط يشعل المواقع بوسامته

شيرين عبد الوهاب تتعاقد على أضخم فيلمٍ سينمائي ببطولة مُطلقة

شيرين عبد الوهاب تتعاقد على أضخم فيلمٍ سينمائي ببطولة مُطلقة

هاني شاكر يوجّه رسالة قاسية لمحمد رمضان

هاني شاكر يوجّه رسالة قاسية لمحمد رمضان

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير &#34;كيم جاي&#34; يعتنق الإسلام

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير "كيم جاي" يعتنق الإسلام

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

عربي

جرحى في تفجير دراجة مفخخة في الحسكة شمال شرقي سوريا

جرحى في تفجير دراجة مفخخة في الحسكة شمال شرقي سوريا

جيش الاحتلال: إطلاق نيران تجاه طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان

جيش الاحتلال: إطلاق نيران تجاه طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان

السيسي: يجب طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

السيسي: يجب طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن