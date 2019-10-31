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دولي

النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية لعزل ترامب

النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية لعزل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسألة عزل الرئيس، دونالد ترامب.

وندد ترامب على المشروع، في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، قائلا: "هذا المشروع يعتبر أكبر حملة مطاردة سياسية في التاريخ الأميركي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

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