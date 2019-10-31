تنظيم الدولة يعترف بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي ويعين بديلا عنه

وقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة ليل السبت فجر الأحد 27 تشرين الاول/أكتوبر، وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم الدولة، في هجوم اعتبره "جريئا".



