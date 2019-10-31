تنظيم الدولة يعترف بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي ويعين بديلا عنه
رام الله - دنيا الوطن
اعترف تنظيم الدولة، مساء اليوم الخميس، على مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، فيما أعلن عن هوية خليفة البغدادي في زعامة التنظيم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
وفي السياق، أعلن التنظيم في تسجيل صوتي له، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي، في زعامة التنظيم، وفقا لقناة (العربية نت).
اعترف تنظيم الدولة، مساء اليوم الخميس، على مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، فيما أعلن عن هوية خليفة البغدادي في زعامة التنظيم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
وفي السياق، أعلن التنظيم في تسجيل صوتي له، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي، في زعامة التنظيم، وفقا لقناة (العربية نت).
وقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة ليل السبت فجر الأحد 27 تشرين الاول/أكتوبر، وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم الدولة، في هجوم اعتبره "جريئا".
وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت العملية بـ"مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين، مفيدا بأن زعيم تنظيم الدولة انتحر خلال محاولة فراره في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.
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