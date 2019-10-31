جرحى في تفجير دراجة مفخخة في الحسكة شمال شرقي سوريا









رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة أشخاص، جراء انفجار آلية مفخخة، وقع اليوم الخميس، في مدينة الحسكة بالقرب من مساكن الشرطة بحي الصالحية شمال شرق سوريا.وذكرت وسائل إعلام محلية سورية نقلا عن مصادر مطلعة، أن خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة مدنيين، أصيبوا جراء التفجير (دراجة مفخخة) وأن حالتهم مستقرة.وذكرت وكالة (هاوار) الكردية، أن عسكريا أصيب خلال التفجير، ولم يتم التعرف على هويته والقوات التي ينتمي لها.ولفتت الوكالة إلى أن التفجير خلف أضرارا مادية أيضا بممتلكات المدنيين والسيارات القريبة من مكانه.