إسرائيل توافق على بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

وافقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وفقا لما نقلته منظمة (السلام الآن) غير الحكومية.



وبحسب المنظمة، فإن لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية أقرت بناء هذه الوحدات خلال اجتماع عقد في 10 تشرين الاول/أكتوبر، ولم تتضح تفاصيله بعد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



واتهمت المنظمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، من خلال التشجيع على مزيد من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.



ووصفت المنظمة إقرار إسرائيل بناء الوحدات الجديدة بـ (الخطوة الخطيرة) التي يقودها رئيس وزراء لا يثق عموم الشعب في سياساته.