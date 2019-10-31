التشريعي بغزة: عام 2020 سيشهد تحسناً على نسبة رواتب موظفي القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قال المجلس التشريعي في قطاع غزة: "إن وزارة المالية بغزة وعدت بأن عام 2020 سيشهد تحسناً في نسبة الرواتب التي ستصرف للموظفين بقطاع غزة.



وأشار المجلس عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى أن اللجنة القانونية فيه برئاسة فرج الغول وعضوية، أحمد أبو حلبية ومشير المصري ومروان أبو راس ويونس الأسطل نظمت زيارة لوزارة المالية.



وبين أنه كان في استقبال الوفد البرلماني، عوني الباشا الوكيل المساعد لوزارة المالية، حيث تم إطلاع اللجنة على سير العمل في الوزارة وخطة وآليات عملها والتحديات القائمة في ظل الظروف الراهنة .



ونوه إلى اللجنة، حثت وزارة المالية على مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف العبء عن الموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة.



وأثنت على جهود الوزارة في محاولة التخفيف من الأزمة المالية لدى الموظفين، مطالبة الوزارة بالعمل على رفع نسبة الرواتب للموظفين لتحسين ظروفهم.