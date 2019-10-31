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رئيس الوزراء العراقي يوافق على الاستقالة بشرط وحيد

رئيس الوزراء العراقي يوافق على الاستقالة بشرط وحيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن رئيس وزرائه عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتم بشرط تجنب أي فراغ دستوري.

وأوضح برهم صالح في خطاب متلفز، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لامتصاص غذب الشارع، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال: "من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه "يكفل تمثيلا أكثر عدلا، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات"، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه تمت إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.

وشدد الرئيس العراقي في خطابه، على رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية، مؤكدا على أنه "لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح".

وتابع: "الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين".

واستطرد قائلا: "القمع مرفوض، وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءا بـالعراق، نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين".

وأكد صالح تأييده "للتظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة، وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق".

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