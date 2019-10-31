المقاومة الإسلامية: مجاهدونا تصدوا بالأسلحة لطائرة مسيرة وأجبروها على مغادرة الاجواء اللبنانية

عناصر من المقاومة الاسلامية بلبنان

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان، في بيان، أن مجاهدي المقاومة تصدوا بعد ظهر اليوم الخميس، وعند الساعة الثانية، بالأسلحة المناسبة، لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية، بحسب ما جاء على موقع (الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام).



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه تم رصد إطلاق نيران مضادة للطيران، باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار، جنوب لبنان.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن الطائرة المسيرة لم تصب نتيجة إطلاق النيرات تجاهها.



من جانبها، أكدت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، بأنه تم اسقاط حوامة إسرائيلية في منطقة البنطية، على الحدود مع لبنان.



أما القناة 13 الإسرائيلية، فقد أشارت إلى أن الحوامة الإسرائيلية، تم اعتراضها بواسطة صاروخ مضاد من لبنان.