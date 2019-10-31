شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مطلقي النار على محل في حوسان جنوب بيت لحم

الشرطة تقبض على مطلقي النار على محل في حوسان جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص مشتبه بهم باطلاق النار على محل لبيع الاجهزة الخلوية في بلدة حوسان غرب بيت لحم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "منذ وقوع الحادثه باشرت ادارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم والخليل اجراءات البحث والتحري وتمكنت من القبض على عدة اشخاص في الخليل وبيت لحم  وبسماع اقوالهم افادوا باطلاق النار بالاشتراك وتم تحديد مكان اخفاء السلاح والذي تم احضاره وهو من نوع m16".

وأكد ارزيقات بانه تم التحفظ على السلاح وتوقيف الاشخاص لحين احالتهم للنيابة العامة.

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