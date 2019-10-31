الشرطة تقبض على مطلقي النار على محل في حوسان جنوب بيت لحم

اعتقلت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص مشتبه بهم باطلاق النار على محل لبيع الاجهزة الخلوية في بلدة حوسان غرب بيت لحم .





وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "منذ وقوع الحادثه باشرت ادارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم والخليل اجراءات البحث والتحري وتمكنت من القبض على عدة اشخاص في الخليل وبيت لحم وبسماع اقوالهم افادوا باطلاق النار بالاشتراك وتم تحديد مكان اخفاء السلاح والذي تم احضاره وهو من نوع m16".





وأكد ارزيقات بانه تم التحفظ على السلاح وتوقيف الاشخاص لحين احالتهم للنيابة العامة.

رام الله - دنيا الوطن