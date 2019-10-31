الأحمد يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات بغزة والقدس والضفة

أكد عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، على ضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة في كافة الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة، باعتبارها عنصرا هام لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،



جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.



أطلع الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على آخر المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي على الساحة العربية، خاصة الفلسطينية فيما يتعلق بالانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس مؤخرا.



من جانبه، أعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى تجاوب كافة الفصائل الفلسطينية بشكل إيجابي مع إجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات الفنية والسياسية التي طالما أخرت إجراءها في السابق.



وشدد على الأهمية الكبيرة التي تمثلها الانتخابات كخطوة ضرورية لإنهاء الانقسام المستمر منذ 13 عاما.



رام الله - دنيا الوطن