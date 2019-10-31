شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي دعم عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي دعم عدد من المشاريع التنموية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، منسق برامج وكالة التعاون التركي (تيكا) في فلسطين، أحمد رفيق كايا، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم عدد من المشاريع التنموية في فلسطين.

كما بحث رئيس الوزراء مع منسق (تيكا) إمكانية توفير دعم تركي لإنشاء جامعة التدريب المهني والعلوم التطبيقية في فلسطين، وإنشاء قرية حرفية تخدم قطاع السياحة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة.

وشدد اشتية على متانة العلاقات الثنائية ما بين البلدين، مشيداً بالدعم التركي المستمر لفلسطين، لا سيما إقامة العديد من المشاريع التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

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