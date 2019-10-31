وزارة الثقافة: الأردن وفلسطين تفقدان قامة إبداعية برحيل أمجد ناصر





واعتبرت أن الثقافة الفلسطينية الأردنية والعربية فقدت برحيله قامة إبداعية بارزة ومهمة، لطالما شكل أيقونة متميزة على الصعيد الإبداعي والثقافي والإعلامي من خلال أعماله الشعرية والروائية والصحفية.



واعتبر وزير الثقافة الروائي عاطف أبو سيف أن الجهود التي بذلها ناصر خلال مشواره مع الكتابة تشكل إرثًا ابداعيًّا ومدرسة ثقافية يستحق الاقتداء بها، ويجعل من رحيله خسارة كبيرة للمشهد الثقافي العربي والفلسطيني والأردني.



وكان وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف قلّد في العاصمة الأردنية عمّان باسم الرئيس محمود عباس، الشاعرَ والأديب أمجد ناصر وسام الثقافة والعلوم والفنون فئة الإبداع، تقديرًا وعرفانًا لدوره في إغناء الثقافة الفلسطينية والأردنية والعربية، ولدوره الوطني والقومي ونضاله من أجل القضية الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الثقافة الكاتب والشاعر أمجد ناصر الذي رحل بعد عطاء إبداعي ثقافي ونضالي من أجل فلسطين الوطن والقضية.