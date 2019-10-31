جيش الاحتلال: إطلاق نيران تجاه طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم قبل قليل، رصد إطلاق نيران مضادة للطيران، باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار، جنوب لبنان.





وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن الطائرة المسيرة لم تصب نتيجة إطلاق النيرات تجاهها.





من جانبها، أكدت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، بأنه تم اسقاط حوامة إسرائيلية في منطقة البنطية، على الحدود مع لبنان.



أما القناة 13 الإسرائيلية، فقد أشارت إلى أن الحوامة الإسرائيلية، تم اعتراضها بواسطة صاروخ مضاد من لبنان.



رام الله - دنيا الوطن