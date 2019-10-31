هيئة مكافحة الفساد وهيئة القضاء العسكري تبحثان سبل التعاون المشترك







رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار أحمد براك، سبل تعزيز التعاون، والعمل المشترك مع رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء إسماعيل فراج، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم في مقر هيئة مكافحة الفساد، يوم الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.وأكد المستشار براك، في تصريح وصل "دنيا الوطن" على سعي الهيئة تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة، تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف المؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف إشراك الكل الفلسطيني بجهود مكافحة الفساد، موضحاً بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية يقع عاتقها على كافة أبناء ومؤسسات المجتمع.واستعرض خلال اللقاء، آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، موضحاً بأن الهيئة، تعمل الآن على إتمام التحضيرات للمؤتمر الدولي "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، والذي سوف يعقد خلال الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بالإضافة لمواصلة الهيئة العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022.بدوره، أشاد فراج بالإنجازات التي تمكنت الهيئة من تحقيقها، مؤكداً على استعداده التام للتعاون مع الهيئة خاصة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.