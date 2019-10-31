وزارة شؤون المرأة تُطالب بإطلاق سراح كافة الأسيرات من سجون الإحتلال





لذا تُطالب وزارة شؤون المرأة، بالتدخل السريع لإطلاق سراح كافة الأسيرات الفلسطينيات.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزيرة شؤون المرأة، الدكتورة آمال حمد، اعتقال قوات الاحتلال لعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، بعد مداهمة منزلها فجر اليوم، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، فيما يتعلق بحماية المدنيين وأسرى الحرب.ودانت حمد، في تصريح وصل "دنيا الوطن" اعتقال الاحتلال الأسيرة الأردنية، هبة اللبدي، والأستاذة بكلية الإعلام في جامعة بير زيت، وداد البرغوثي، والطالبتين في نفس الجامعة، سماح جرادات، وميس أبو غوش، وغيرهن من الأسيرات في سجون الاحتلال.واعتبرت حمد، بأن استمرار قوات الاحتلال باعتقال الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، والمضربة عن الطعام منذ 38 يوماً، جريمة حرب، حيث تم اعتقالها في العشرين من آب/ أغسطس الماضي، لدى وصولها مع والدتها إلى (معبر الكرامة)، في طريقهما لحضور مناسبة عائلية في مدينة جنين، والتي كانت قد أشارت في رسالة سابقة إلى عائلتها بأنها: "خططت لإجازة مليئة بالفرح، ولكن الاحتلال أخذني لعالم ثان لم أكن أتوقعه في كوابيسي السيئة"، حيث تتعرض لانتهاكات وتعذيب نفسي وجسدي على مدار الساعة من قبل المحققين الإسرائيليين، ومازالت تقبع في عزل (سجن الجلمة)، قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم واضحة لها.وطالبت حمد، المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وإنهاء معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً على عدم شرعية الاعتقال عامة، والاعتقال الإداري خاصة، لكونه يتنافى وأبسط معايير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي حّثت عليها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن حماية النساء في أماكن النزاعات المسلحة.