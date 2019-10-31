شؤون فلسطينية

وزارة شؤون المرأة تُطالب بإطلاق سراح كافة الأسيرات من سجون الإحتلال

وزارة شؤون المرأة تُطالب بإطلاق سراح كافة الأسيرات من سجون الإحتلال
وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزيرة شؤون المرأة، الدكتورة آمال حمد، اعتقال قوات الاحتلال لعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، بعد مداهمة منزلها فجر اليوم، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، فيما يتعلق بحماية المدنيين وأسرى الحرب.

ودانت حمد، في تصريح وصل "دنيا الوطن" اعتقال الاحتلال الأسيرة الأردنية، هبة اللبدي، والأستاذة بكلية الإعلام في جامعة بير زيت، وداد البرغوثي، والطالبتين في نفس الجامعة، سماح جرادات، وميس أبو غوش، وغيرهن من الأسيرات في سجون الاحتلال.

واعتبرت حمد، بأن استمرار قوات الاحتلال باعتقال الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، والمضربة عن الطعام منذ 38 يوماً، جريمة حرب، حيث تم اعتقالها في العشرين من آب/ أغسطس الماضي، لدى وصولها مع والدتها إلى (معبر الكرامة)، في طريقهما لحضور مناسبة عائلية في مدينة جنين، والتي كانت قد أشارت في رسالة سابقة إلى عائلتها بأنها: "خططت لإجازة مليئة بالفرح، ولكن الاحتلال أخذني لعالم ثان لم أكن أتوقعه في كوابيسي السيئة"، حيث تتعرض لانتهاكات وتعذيب نفسي وجسدي على مدار الساعة من قبل المحققين الإسرائيليين، ومازالت تقبع في عزل (سجن الجلمة)، قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم واضحة لها.

وطالبت حمد، المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وإنهاء معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً على عدم شرعية الاعتقال عامة، والاعتقال الإداري خاصة، لكونه يتنافى وأبسط معايير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي حّثت عليها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن حماية النساء في أماكن النزاعات المسلحة.

لذا تُطالب وزارة شؤون المرأة، بالتدخل السريع لإطلاق سراح كافة الأسيرات الفلسطينيات.

أخبار ذات صلة

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي دعم عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي دعم عدد من المشاريع التنموية

وزارة الثقافة: الأردن وفلسطين تفقدان قامة إبداعية برحيل أمجد ناصر

وزارة الثقافة: الأردن وفلسطين تفقدان قامة إبداعية برحيل أمجد ناصر

هيئة مكافحة الفساد وهيئة القضاء العسكري تبحثان سبل التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد وهيئة القضاء العسكري تبحثان سبل التعاون المشترك

وفد إيطالي يضع إكليلاً زهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات ويزور متحفه

وفد إيطالي يضع إكليلاً زهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات ويزور متحفه

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم شرق يطا بالخليل

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم شرق يطا بالخليل

وزيرة الصحة: أكثر من نصف الأدوية في السوق الفلسطينية صناعة محلية

وزيرة الصحة: أكثر من نصف الأدوية في السوق الفلسطينية صناعة محلية

النحال يرأس الاجتماع الأول لقطاع العدالة والحكم الرشيد لإعداد الخطة التشغيلية 2020

النحال يرأس الاجتماع الأول لقطاع العدالة والحكم الرشيد لإعداد الخطة التشغيلية 2020

الحبس لمدان بتهمة محاولة اقتطاع أرضٍ فلسطينية لضمها لدولة أجنبية

الحبس لمدان بتهمة محاولة اقتطاع أرضٍ فلسطينية لضمها لدولة أجنبية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي دعم عدد من المشاريع التنموية

اشتية يبحث مع وكالة التعاون التركي دعم عدد من المشاريع التنموية

وزارة الثقافة: الأردن وفلسطين تفقدان قامة إبداعية برحيل أمجد ناصر

وزارة الثقافة: الأردن وفلسطين تفقدان قامة إبداعية برحيل أمجد ناصر

هيئة مكافحة الفساد وهيئة القضاء العسكري تبحثان سبل التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد وهيئة القضاء العسكري تبحثان سبل التعاون المشترك

وزارة شؤون المرأة تُطالب بإطلاق سراح كافة الأسيرات من سجون الإحتلال

وزارة شؤون المرأة تُطالب بإطلاق سراح كافة الأسيرات من سجون الإحتلال

وفد إيطالي يضع إكليلاً زهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات ويزور متحفه

وفد إيطالي يضع إكليلاً زهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات ويزور متحفه

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم شرق يطا بالخليل

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم شرق يطا بالخليل

النحال يرأس الاجتماع الأول لقطاع العدالة والحكم الرشيد لإعداد الخطة التشغيلية 2020

النحال يرأس الاجتماع الأول لقطاع العدالة والحكم الرشيد لإعداد الخطة التشغيلية 2020

فلسطين وبلجيكا يبحثان آفاق التعاون

فلسطين وبلجيكا يبحثان آفاق التعاون

منوعات

شاهد: زوجة تامر حسني وابنة أصالة ترقصان على &#34;عيش بشوقك&#34;

شاهد: زوجة تامر حسني وابنة أصالة ترقصان على "عيش بشوقك"

ماهي الصورة التي سرقها رامي إمام من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذان؟

ماهي الصورة التي سرقها رامي إمام من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذان؟

جيني أسبر تصف ممثلاً سورياً بالنسونجي.. لهذا رفضت الزواج به

جيني أسبر تصف ممثلاً سورياً بالنسونجي.. لهذا رفضت الزواج به

ابن باسل خياط يشعل المواقع بوسامته

ابن باسل خياط يشعل المواقع بوسامته

شيرين عبد الوهاب تتعاقد على أضخم فيلمٍ سينمائي ببطولة مُطلقة

شيرين عبد الوهاب تتعاقد على أضخم فيلمٍ سينمائي ببطولة مُطلقة

هاني شاكر يوجّه رسالة قاسية لمحمد رمضان

هاني شاكر يوجّه رسالة قاسية لمحمد رمضان

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير &#34;كيم جاي&#34; يعتنق الإسلام

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير "كيم جاي" يعتنق الإسلام

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

عربي

السيسي: يجب طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

السيسي: يجب طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي