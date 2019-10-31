وفد إيطالي يضع إكليلاً زهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات ويزور متحفه

ورحب خوري بالوفد الإيطالي، موضحاً لهم الوضع الفلسطيني العام، والسياسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.



واستقبل الوفد في متحف ياسر عرفات، د. أحمد صبح، مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، ومحمد حلايقة، مدير متحف ياسر عرفات، وقاموا بجولة داخل أروقة المتحف للوفد، اطلعوا خلالها على تاريخ القضية الفلسطينية، وموروث ياسر عرفات، والمحطات الرئيسية في رحلة حياته كإنسان، وقائد، ورمز للنضال الفلسطيني، وتقاطعها مع الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.



وعلى هامش الزيارة، قدم الوفد درعاً تكريمياً للدكتور خوري، وآخر لمؤسسة ياسر عرفات، استلمه مديرها العام.











رام الله - دنيا الوطنوضع وفد إعلامي ثقافي رياضي إيطالي، إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، برفقة الدكتور رمزي خوري، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، والأب إبراهيم فلتس، مستشار حراسة الأراضي المقدسة بفلسطين.