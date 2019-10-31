شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم شرق يطا بالخليل

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم شرق يطا بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم من أراضي شرق يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس: "إن الاحتلال سلم قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على نحو ثلاثة آلاف دونم من أراضي المواطنين شرق يطا، والممتدة من خربة منيزل، حتى عرب الجهالين على مشارف البحر الميت"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

من ناحيته، أشار خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش لمراسلنا، إلى وجود أمر عسكري قديم صادر منذ عام 1996، يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة تقدر بنحو 250 ألف دونم تمتد من جنوب مدينة أريحا حتى بلدة الظاهرية جنوب الخليل، ضمن المشروع الاستيطاني المعروف اسم خطة "ألون" التي أعلن عنها عام 1970 تحت مسمى مناطق "إطلاق النار" ويتراوح عرضها ما بين 13 و15 كم، تبدأ من شرق يطا مرورا بمسافر الظاهرية والسموع وبني نعيم، بمحاذاة البحر الميت حتى جنوب أريحا، للاستيلاء عليها لصالح إقامة مشاريع استيطانية، وفصل الضفة الغربية عن مدينة القدس.

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