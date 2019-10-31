شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: أكثر من نصف الأدوية في السوق الفلسطينية صناعة محلية

وزيرة الصحة: أكثر من نصف الأدوية في السوق الفلسطينية صناعة محلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة، الدكتور مي الكيلة: إن 55% من الأدوية في السوق الدوائية في فلسطين، محلية الصنع، فيما نسعى إلى زيادة هذه النسبة.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، عشية يوم المنتج الفلسطيني، الذي يصادف 1/11 من كل عام، أن الصناعة المحلية الواعدة، قد حققت تقدماً ملحوظاً في السنوات الماضية، مشيرة إلى وجود سبعة مصانع أدوية في فلسطين بطاقة استيعابية تفوق 1500 موظف، فيما حصلت خمسة منها على شهادة التصنيع الجيد الفلسطيني، والتي تُمنح حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول بعض هذه المصانع على شهادة التصنيع الجيد من دول أوروبية وعربية.

وأشارت إلى أن المنتج الدوائي الوطني بات ينافس المنتج الأجنبي، وأن عدة مصانع أدوية فلسطينية، باتت تصدر أدويتها إلى الخارج، قائلة: إن جودة الدواء المحلي لا تقل عن المستورد، حيث يتم تسجيله حسب التعليمات المعتمدة في الوزارة، ويتم فحصه قبل طرحه في الأسواق، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة الصحة، والتي تسعى لتقديم خدمات صيدلانية عالية الجودة، وتوفير الأدوية المأمونة ذات الجودة والفعالية للمواطن الفلسطيني.

وقالت الكيلة: إن وزارة الصحة، تعطي أولوية للأدوية المصنعة محلياً بنسبة (15%) كأولوية في العطاءات الحكومية عند مقارنتها مع مثيلاتها من الأدوية المستوردة.

وأوضحت، أن الأدوية البشرية المصنعة محلياً لها الأولوية في دراسة ملفات تسجيلها من حيث عدد الكادر العامل، لدراسة تلك الملفات.

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