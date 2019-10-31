الحبس لمدان بتهمة محاولة اقتطاع أرضٍ فلسطينية لضمها لدولة أجنبية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت محكمة استئناف القدس، برئاسة القاضي عبد الجواد مراعية، وعضوية القاضي بلال أبو هنطش، والقاضي سائد غنام، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف ممثله بوكيل النيابة، رنا عبيد بحق المتهم (م، ر) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية، لضمها لدولة أجنبية خلاقاً لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 500 دينار أردني نفقات محاكمة، بعد أن كان قد حصل على حكم براءة من محكمة الدرجة الأولى.



وفي ذات السياق، دانت محكمة صلح سلفيت برئاسة القاضي طارق بدر، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة ممثله بوكيل النيابة، رنا قصراوي، بحق المتهم (م، د) بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافاً لأحكام المادة 425 من قانون الإجراءات الجزائية، وحكمت عليه بالسجن مدة سنة والتهمة الثانية، وهي تزوير شيك خلافاً للمادة 272/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والتهمة الثالثة وهي استعمال أوراق خاصة مزورة خلافاً للمادة 261 و 271 وحكمت عليه مدة سنتين، حيث تم إعفاء المتهم من التهمة الأولى ودمج العقوبات المتبقية، وتنفيذ الحكم الأشد، وهو الحبس لمدة ثلاث سنوات.