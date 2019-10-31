الأشغال بغزة: اعتمدنا دفعة مالية جديدة للمشروع الإيطالي بحي الندى شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان في قطاع غزة، أنه تم اعتماد دفعة مالية جديدة للمشروع الإيطالي بحي الندى شمالي قطاع غزة، والممول بقرض حسن من الحكومة الإيطالية.



وقال سرحان في تصريحات صحفية له اليوم الخميس: "الدفعة المالية الجديدة التي تم اعتمادها من روما، مخصصة لإعادة تأهيل أربع عمارات سكنية في الحي"، لافتا إلى أن المشروع الايطالي في مراحله الاخيرة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين قريبا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).