مؤسسة (الضمير) تُدين حملة الاحتلال الواسعة لاعتقال عشرات المواطنين بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتقال عدد من المواطنين في الضفة الغربية، حيث تأتي هذه الحملة في سياق الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.



وأضافت (الضمير) في بيان وصل "دنيا الوطن": حسب المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة، فقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس الموافق 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 طالت قيادات وعشرات المواطنين في الضفة الغربية.



وجددت (الضمير) استنكارها للانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترى أن السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال تعتبر انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني فإنها:



- تُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة المعتقلين داخل سجون الاحتلال.



- تطالب المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.



- تطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمانات الوطنية والإقليمية بالتحرك وممارسة ضغوطاً سياسية ودبلوماسية من أجل الإفراج الفوري عن الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.