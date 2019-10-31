شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: القضاء الإسرائيلي يُواصل التغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

الخارجية والمغتربين: القضاء الإسرائيلي يُواصل التغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن القضاء في إسرائيل، يثبت كل يوم أنه جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ويعمل على تسهيل وتنفيذ مخططاته ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محاولة شرعنة عمليات القمع والتنكيل والقتل والتضييقات بأشكالها كافة على المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، أن التقرير الذي أصدره مركز (بتسيلم) لحقوق الإنسان، وأكد أن النيابة العسكرية في دولة الاحتلال، أقدمت على إغلاق 3 ملفات تحقيق في قتل شبان فلسطينيين، يؤكد أن هذه المنظومة تمارس دوراً في التغطية على جرائم جنود الاحتلال ومستوطنيه بدءاً من إخفاء الأدلة وتوفير أبواب الهروب القضائية للمجرمين والقتلة في إطار محاكم هزلية تؤدي إلى تبرئة القتلة.

وأشارت إلى قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية، بتبرئة أحد جنود الاحتلال، الذي قتل الفتى عثمان رامي حلس (15 عاماً) في تموز/ يوليو الماضي على حدود قطاع غزة، خلال مشاركته في مسيرة سلمية قرب الجدار الحدودي.

وأضافت: رغم وجود مقاطع مصورة توثق هذه الجريمة البشعة، إلا أن المحكمة الإسرائيلية، ادعت أنه لم يكن هناك (علاقة سببية!!) بين إطلاق النار وبين إصابة الفتى.

وأكدت الخارجية أن هذه الشواهد، تعكس لعبة تكامل الأدوار بين أذرع الاحتلال المختلفة، لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والوطنية، وإيهامها بوجود تحقيقات في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، وهي جزء لا يتجزأ من الظلم الواقع على شعبنا ومعاناته اليومية في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية.

وأوضحت أن هذه المعطيات، تؤكد مرة أخرى الدور الذي يقوم به جيش الاحتلال في قتل وتصفية وإعدام الأطفال الفلسطينيين، ما يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة تثبيت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل متعمد ضد المواطنين الفلسطينيين، والأطفال منهم في التقارير الأممية.

ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى سرعة إنهاء مرحلة الدراسة للحالة في فلسطين، والتي بدأتها قبل أكثر من أربع سنوات للوصول إلى الاستنتاجات الواضحة بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا في حروبه ضد قطاع غزة، أو خلال سياسته الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تدعو الجمعية العامة لعدم المس بتفويض (أونروا) ورفض الابتزاز الأميركي

الديمقراطية تدعو الجمعية العامة لعدم المس بتفويض (أونروا) ورفض الابتزاز الأميركي

مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعه الرابع لعام 2019

مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعه الرابع لعام 2019

عريقات لتركيا: مواقف السعودية تجاه الفلسطينيين لا تحتاج شهادة أحد

عريقات لتركيا: مواقف السعودية تجاه الفلسطينيين لا تحتاج شهادة أحد

الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عامهما الـ (32) في الأسر

الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عامهما الـ (32) في الأسر

عيسى: بذكرى بلفور الـ 102.. الوعد باطل وتنعدم فيه الاهلية القانونية

عيسى: بذكرى بلفور الـ 102.. الوعد باطل وتنعدم فيه الاهلية القانونية

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون

أبو مويس يبحث أوضاع كلية الأمة الجامعية

أبو مويس يبحث أوضاع كلية الأمة الجامعية

الحكم المحلي وجامعة القدس أبو ديس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار

الحكم المحلي وجامعة القدس أبو ديس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو الجمعية العامة لعدم المس بتفويض (أونروا) ورفض الابتزاز الأميركي

الديمقراطية تدعو الجمعية العامة لعدم المس بتفويض (أونروا) ورفض الابتزاز الأميركي

الخارجية والمغتربين: القضاء الإسرائيلي يُواصل التغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

الخارجية والمغتربين: القضاء الإسرائيلي يُواصل التغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعه الرابع لعام 2019

مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعه الرابع لعام 2019

الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عامهما الـ (32) في الأسر

الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عامهما الـ (32) في الأسر

عيسى: بذكرى بلفور الـ 102.. الوعد باطل وتنعدم فيه الاهلية القانونية

عيسى: بذكرى بلفور الـ 102.. الوعد باطل وتنعدم فيه الاهلية القانونية

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون

أبو مويس يبحث أوضاع كلية الأمة الجامعية

أبو مويس يبحث أوضاع كلية الأمة الجامعية

الحكم المحلي وجامعة القدس أبو ديس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار

الحكم المحلي وجامعة القدس أبو ديس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار

منوعات

ابن باسل خياط يشعل المواقع بوسامته

ابن باسل خياط يشعل المواقع بوسامته

شيرين عبد الوهاب تتعاقد على أضخم فيلمٍ سينمائي ببطولة مُطلقة

شيرين عبد الوهاب تتعاقد على أضخم فيلمٍ سينمائي ببطولة مُطلقة

هاني شاكر يوجّه رسالة قاسية لمحمد رمضان

هاني شاكر يوجّه رسالة قاسية لمحمد رمضان

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير &#34;كيم جاي&#34; يعتنق الإسلام

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير "كيم جاي" يعتنق الإسلام

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

بعد براءتها في قضية &#34;السمنة&#34;.. أول تعليق لريهام سعيد

بعد براءتها في قضية "السمنة".. أول تعليق لريهام سعيد

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

عربي

السيسي: يجب طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

السيسي: يجب طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي