مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعه الرابع لعام 2019

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ترأس وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، رئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس، الاجتماع الرابع لعام 2019، هذا وقد اعتمد المجلس مواصفات جديدة ومواصفات تم تحديثها، بناءاً على توصية اللجان الفنية للتوصيف، وذلك بهدف توفير مواصفات متوائمة مع المواصفات العالمية وتوفير المواصفات الضرورية لحاجات السوق الفلسطيني.



هذا وقد قرر المجلس اعتماد (21) مواصفة جديدة، و(24) مواصفة محدثة، في مجال المركبات وملحقاتها، الطرق، الاسمدة والمبيدات، الاعلاف الزراعية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القطاع الانشائي، المنتجات والمحاصيل، اللحوم والحليب ومنتجاتها، الوحدات الانشائية ذات الاساس الاسمنتي.



كما اتفق المجلس على تحديد الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية، حيث تم اعتماد وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني كجهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (78-2019) الخاصة بالاحذية كل ضمن اختصاصه. واعتماد وزارة الاقتصاد الوطني كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (79-2019) الخاصة بالخرسانة الجاهزة الطرية.فيما اعتمد وزارة الاقتصاد الوطني كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (80-2019) الخاصة بتأسيس إطار عام لوضع متطلبات التصميم المراعي للبيئة للمنتجات المستخدمة للطاقة.



وفي سياق الاجتماع اطلع المجلس على التقرير التراكمي لانجاز الخطة التنفيذية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2019، والذي استعرض اهم الانجازات التي قامت بها المؤسسة خلال الثلاث ارباع من العام الحالي.



صادق المجلس على مذكرة التفاهم بين المؤسسة ومركز تطوير منتجات الاحذية، جاءت هذه الاتفاقية بعد انشاء مختبر متخصص لفحص منتجات الاحذية والجلود، على ان تتولى مؤسسة المواصفات ادارة المختبر والاشراف عليه، وتهدف مذكرة التفاهم الى تنظيم الادوار والمسؤوليات بين الاطراف ذات العلاقة.



ونظراً لأهمية قطاع صناعة الاحذية والجلود في فلسطين وتنظيماً لهذا القطاع وتعزيز القدرة التنافسية له على المستوى المحلي والدولي، فقد تم انشاء تجمع شغل الخليل بالشراكة ما بين جامعة بوليتكنك فلسطين، والغرفة التجارية الصناعية لمحافظة الخليل، واتحاد الصناعات الجلدية والذي بدوره قام بتأسيس مركز سمي بمركز تطوير الاحذية والجلود بهدف رفع مستوى كفاءة وجودة قطاع الاحذية والجلود في فلسطين وتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع. ومن خلال هذا المركز تم انشاء مختبر متخصص لفحص منتجات الاحذية والجلود.



كما وصادق المجلس على مذكرة التفاهم بين المؤسسة ومؤسسة كير، والتي تهدف الى تنظيم قطاع الصناعات الحرفية التفليدية والمحافظة عليها، جاء ذلك ضمن مشروع "الرياديون من الشباب والشابات يقودون التغيير"، فقد اجتمعت ارادة مؤسسة كير ومؤسسة المواصفات والمقاييس كجهة رسمية وطنية كأحد الاطراف التي يستهدفها المشروع لتطوير معايير الجودة الخاصة بالمنتجات الحرفية الفلسطينية التقليدية المصنعة يدوياً لمنحها شهادة الجودة الفلسطينية للعمل على تمييز المنتجات الفلسطينية التي تنتجها النساء وحمايتها من المنتجات المزورة.



اعتمد المجلس مشروع التعليمات المترولوجية رقم (1/2019) لسنة 2019 والخاصة بأدوات القياس، حيث قامت اللجنة المكلفة بدراسته باجراء التعديلات عليه بما يتناسب مع المتطلبات الفلسطينية، واستندت في دراستها على التعليمات المترولوجية العالمية والمحلية ، ومراسلة خبراء في المترولوجيا للوصول الى متطلبات مترولوجية فلسطينية لاجهزة القياس تلبي حاجات الصانع و المستورد والمشغل الادارية والفنية.