شؤون فلسطينية

مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعه الرابع لعام 2019

مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعه الرابع لعام 2019
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، رئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس، الاجتماع الرابع لعام 2019، هذا وقد اعتمد المجلس مواصفات جديدة ومواصفات تم تحديثها، بناءاً على توصية اللجان الفنية للتوصيف، وذلك بهدف توفير مواصفات متوائمة مع المواصفات العالمية وتوفير المواصفات الضرورية لحاجات السوق الفلسطيني.

هذا وقد قرر المجلس اعتماد (21) مواصفة جديدة، و(24) مواصفة محدثة، في مجال المركبات وملحقاتها، الطرق، الاسمدة والمبيدات، الاعلاف الزراعية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القطاع الانشائي، المنتجات والمحاصيل، اللحوم والحليب ومنتجاتها، الوحدات الانشائية ذات الاساس الاسمنتي.

كما اتفق المجلس على تحديد الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية، حيث تم اعتماد وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني كجهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (78-2019) الخاصة بالاحذية كل ضمن اختصاصه. واعتماد وزارة الاقتصاد الوطني كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (79-2019) الخاصة بالخرسانة الجاهزة الطرية.فيما اعتمد وزارة الاقتصاد الوطني كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (80-2019) الخاصة بتأسيس إطار عام لوضع متطلبات التصميم المراعي للبيئة للمنتجات المستخدمة للطاقة.

وفي سياق الاجتماع اطلع المجلس على التقرير التراكمي لانجاز الخطة التنفيذية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2019، والذي استعرض اهم الانجازات التي قامت بها المؤسسة خلال الثلاث ارباع من العام الحالي.

صادق المجلس على مذكرة التفاهم بين المؤسسة ومركز تطوير منتجات الاحذية، جاءت هذه الاتفاقية بعد انشاء مختبر متخصص لفحص منتجات الاحذية والجلود، على ان تتولى مؤسسة المواصفات ادارة المختبر والاشراف عليه، وتهدف مذكرة التفاهم الى تنظيم الادوار والمسؤوليات بين الاطراف ذات العلاقة.

ونظراً لأهمية قطاع صناعة الاحذية والجلود في فلسطين وتنظيماً لهذا القطاع وتعزيز القدرة التنافسية له على المستوى المحلي والدولي، فقد تم انشاء تجمع شغل الخليل بالشراكة ما بين جامعة بوليتكنك فلسطين، والغرفة التجارية الصناعية لمحافظة الخليل، واتحاد الصناعات الجلدية والذي بدوره قام بتأسيس مركز سمي بمركز تطوير الاحذية والجلود بهدف رفع مستوى كفاءة وجودة قطاع الاحذية والجلود في فلسطين وتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع. ومن خلال هذا المركز تم انشاء مختبر متخصص لفحص منتجات الاحذية والجلود.

كما وصادق المجلس على مذكرة التفاهم بين المؤسسة ومؤسسة كير، والتي تهدف الى تنظيم قطاع الصناعات الحرفية التفليدية والمحافظة عليها، جاء ذلك ضمن مشروع "الرياديون من الشباب والشابات يقودون التغيير"، فقد اجتمعت ارادة مؤسسة كير ومؤسسة المواصفات والمقاييس كجهة رسمية وطنية كأحد الاطراف التي يستهدفها المشروع لتطوير معايير الجودة الخاصة بالمنتجات الحرفية الفلسطينية التقليدية المصنعة يدوياً لمنحها شهادة الجودة الفلسطينية للعمل على تمييز المنتجات الفلسطينية التي تنتجها النساء وحمايتها من المنتجات المزورة.

اعتمد المجلس مشروع التعليمات المترولوجية رقم (1/2019) لسنة 2019 والخاصة بأدوات القياس، حيث قامت اللجنة المكلفة بدراسته باجراء التعديلات عليه بما يتناسب مع المتطلبات الفلسطينية، واستندت في دراستها على التعليمات المترولوجية العالمية والمحلية ، ومراسلة خبراء في المترولوجيا للوصول الى متطلبات مترولوجية فلسطينية لاجهزة القياس تلبي حاجات الصانع و المستورد والمشغل الادارية والفنية.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تدعو الجمعية العامة لعدم المس بتفويض (أونروا) ورفض الابتزاز الأميركي

الديمقراطية تدعو الجمعية العامة لعدم المس بتفويض (أونروا) ورفض الابتزاز الأميركي

الخارجية والمغتربين: القضاء الإسرائيلي يُواصل التغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

الخارجية والمغتربين: القضاء الإسرائيلي يُواصل التغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

عريقات لتركيا: مواقف السعودية تجاه الفلسطينيين لا تحتاج شهادة أحد

عريقات لتركيا: مواقف السعودية تجاه الفلسطينيين لا تحتاج شهادة أحد

الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عامهما الـ (32) في الأسر

الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عامهما الـ (32) في الأسر

عيسى: بذكرى بلفور الـ 102.. الوعد باطل وتنعدم فيه الاهلية القانونية

عيسى: بذكرى بلفور الـ 102.. الوعد باطل وتنعدم فيه الاهلية القانونية

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون

أبو مويس يبحث أوضاع كلية الأمة الجامعية

أبو مويس يبحث أوضاع كلية الأمة الجامعية

الحكم المحلي وجامعة القدس أبو ديس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار

الحكم المحلي وجامعة القدس أبو ديس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو الجمعية العامة لعدم المس بتفويض (أونروا) ورفض الابتزاز الأميركي

الديمقراطية تدعو الجمعية العامة لعدم المس بتفويض (أونروا) ورفض الابتزاز الأميركي

الخارجية والمغتربين: القضاء الإسرائيلي يُواصل التغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

الخارجية والمغتربين: القضاء الإسرائيلي يُواصل التغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه

مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعه الرابع لعام 2019

مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعقد اجتماعه الرابع لعام 2019

الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عامهما الـ (32) في الأسر

الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عامهما الـ (32) في الأسر

عيسى: بذكرى بلفور الـ 102.. الوعد باطل وتنعدم فيه الاهلية القانونية

عيسى: بذكرى بلفور الـ 102.. الوعد باطل وتنعدم فيه الاهلية القانونية

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون

أبو مويس يبحث أوضاع كلية الأمة الجامعية

أبو مويس يبحث أوضاع كلية الأمة الجامعية

الحكم المحلي وجامعة القدس أبو ديس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار

الحكم المحلي وجامعة القدس أبو ديس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار

منوعات

ابن باسل خياط يشعل المواقع بوسامته

ابن باسل خياط يشعل المواقع بوسامته

شيرين عبد الوهاب تتعاقد على أضخم فيلمٍ سينمائي ببطولة مُطلقة

شيرين عبد الوهاب تتعاقد على أضخم فيلمٍ سينمائي ببطولة مُطلقة

هاني شاكر يوجّه رسالة قاسية لمحمد رمضان

هاني شاكر يوجّه رسالة قاسية لمحمد رمضان

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير &#34;كيم جاي&#34; يعتنق الإسلام

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير "كيم جاي" يعتنق الإسلام

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

بعد براءتها في قضية &#34;السمنة&#34;.. أول تعليق لريهام سعيد

بعد براءتها في قضية "السمنة".. أول تعليق لريهام سعيد

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

عربي

السيسي: يجب طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

السيسي: يجب طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي