عريقات لتركيا: مواقف السعودية تجاه الفلسطينيين لا تحتاج شهادة أحد
رام الله - دنيا الوطن
رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على تصريحات وزير الخارجية التركي، تشاوش داوود أوغلو، والتي قال فيها: إن السعودية تضغط على الأردن وفلسطين من أجل إبقاء الوضع على حاله بالمسجد الأقصى.
وقال عريقات، وفق قناة (العربية): "مواقف السعودية تجاه قضية فلسطين لا تحتاج لشهادة أحد، السعودية تدعم مواقفها تجاه فلسطين والقدس من خلال ثقلها السياسي والديني".
وقال عريقات، وفق قناة (العربية): "مواقف السعودية تجاه قضية فلسطين لا تحتاج لشهادة أحد، السعودية تدعم مواقفها تجاه فلسطين والقدس من خلال ثقلها السياسي والديني".
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