عريقات لتركيا: مواقف السعودية تجاه الفلسطينيين لا تحتاج شهادة أحد

رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على تصريحات وزير الخارجية التركي، تشاوش داوود أوغلو، والتي قال فيها: إن السعودية تضغط على الأردن وفلسطين من أجل إبقاء الوضع على حاله بالمسجد الأقصى.



وقال عريقات، وفق قناة (العربية): "مواقف السعودية تجاه قضية فلسطين لا تحتاج لشهادة أحد، السعودية تدعم مواقفها تجاه فلسطين والقدس من خلال ثقلها السياسي والديني".











رام الله - دنيا الوطن