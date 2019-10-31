الأسيران أبو خربيش وجمعة يدخلان عامهما الـ (32) في الأسر

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسيران محمود أبو خربيش وجمعة آدم، من محافظة أريحا، عامهما الـ (32) في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال نادي الأسير: إن الأسيرين أبو خربيش (54 عاماً)، وجمعة (52 عاماً)، من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم (26) أسيراً، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم في آذار/ مارس عام 2014.



وأوضح نادي الأسير، أن الأسير أبو خربيش متزوج وله ابنة، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والده، ويعاني من عدة مشكلات صحية نتجت عن الأسر، كما أن الأسير جمعة فقدَ والدته، وتمنع سلطات الاحتلال شقيقه المتواجد في فلسطين من زيارته لذرائع أمنية، علماً أن بقية أشقائه وشقيقاته في المهجر.



ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير جمعة، أكمل الثانوية العامة في الأسر، ودرجة البكالوريوس، وتقدم مؤخراً لاستكمال درجة الماجستير في العلوم السياسية.



يُشار إلى أن الأسير أبو خربيش يقبع في معتقل (ريمون)، والأسير جمعة في معتقل (هداريم).