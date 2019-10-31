شؤون فلسطينية

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون

النائب العام يُشيد بدور القضاء العسكري بتطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون
رام الله - دنيا الوطنأشاد النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، بدور القضاء العسكري، في تطوير المؤسسة الأمنية، والمحافظة على القانون والنظام العام.


جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه برئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء إسماعيل فراج، ونائبه العميد الرائد طه، والنائب العسكري، المستشار عبد الناصر جرار، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ما بين النيابة العامة، وهيئة القضاء العسكري.

وتمحور الاجتماع حول تعزيز سيادة وتطبيق القانون، وبذل مزيد من الجهود والتعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، والاستمرارية في العمل في مختلف المجالات بما يتواءم مع احتياجات وضرورات العمل، بهدف تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطن.

 بدوره، أشاد النائب العام بدور القضاء العسكري في تطوير المؤسسة الأمنية والمحافظة على القانون والنظام العام، وحرص القضاء العسكري على تطبيق الأصول القانونية والرقابية على ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية، وذلك في سبيل خدمة القضاء الفلسطيني بشكل عام والارتقاء بعمله وإنفاذ القانون.        

من جانبه، أبدى فراج ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، مؤكداً على سعي هيئة القضاء العسكري؛ لتطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة، وصيانة حقوق المواطن والمصلحة العامة. 

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