أبو مويس يبحث أوضاع كلية الأمة الجامعية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ.د. محمود أبو مويس، اليوم، أوضاع كلية الأمة الجامعية في القدس، وذلك خلال استقباله وفداً من نقابة العاملين في الكلية للتباحث في العديد من القضايا التي تخص الكلية والعاملين فيها.



واتفق أبو مويس مع وفد النقابة على آلية صرف العلاوة التطويرية لموظفي الكلية الحكوميين، وذلك أسوة بنظرائهم في الجامعات والكليات الجامعية الحكومية.



وشدّد على أهمية اعتماد الكلية برامج وتخصصات نوعية جديدة لرفع جودة المخرج التعليمي، ومراعاة احتياج الطلبة المقدسيين في التخصصات المختلفة، وضرورة فتح الكلية لشراكات مع الجامعات الأخرى، والاستفادة من البرامج المشتركة لهذا الغرض.



بدوره، أطلع وفد النقابة، أبو مويس على أوضاع الكلية وسير العملية الأكاديمية فيها، مشيراً إلى زيادة نسبة إقبال الطلبة للتسجيل في الكلية بنسبة 150% بعد اعتمادها كلية جامعية.



وكان وزير التعليم العالي، أعلن في الثالث من آب/ أغسطس الماضي، اعتماد الكلية ككلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس، دعماً للقدس وأهلها وطلابها.