الحكم المحلي وجامعة القدس أبو ديس يتفقان على تأهيل الشارع المحاذي للجدار

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رام الله - دنيا الوطن

اتفق وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، مع رئيس جامعة القدس أبو ديس، أ. د. عماد أبو كشك، على أن يتم إعادة تأهيل الشارع المحاذي لجدار الفصل العنصري، بتمويل مشترك بين الوزارة والجامعة، بالتنسيق والشراكة الكاملة مع بلدية أبو ديس.



جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الخميس، بحضور رئيس بلدية أبو ديس، أحمد صالح أبو هلال، ومدير عام المشاريع، المهندس عمر شرقية.



وجرى الاتفاق على أن تباشر البلدية إجراءاتها المتعلقة بإعداد العطاء الخاص بالمشروع في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل إنجازه حسب المخطط والمتفق عليه سابقاً.



وفي ذات السياق، استمع الصالح لأبرز احتياجات البلدية من المشاريع التطويرية، وعدد من المطالب، خاصة ضرورة العمل على توفير سيارة لجمع ونقل النفايات، ودفع المستحقات المالية للبلدية من رسوم النقل على الطرق وغيرها.



كما ناقش الصالح مع أبو كشك، عدداً من القضايا المشتركة وضرورة العمل على تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين الوزارة والجامعة، حيث أبدى أبو كشك استعداد الجامعة الكامل للتعاون مع الوزارة في كافة المجالات.