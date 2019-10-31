الأوقاف تستنكر منع الاحتلال رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 78 وقتاً خلال أكتوبر

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، منع الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر بواقع 78 وقتًا.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، أن هذه السياسة، تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين ومنعهم من أداء صلواتهم بالمسجد الشريف، إلى جانب الإجراءات الكثيرة والمعيقات والحواجز وسياسة التفتيش، والتدخل بشؤونه.



وقال: إن السياسة الإسرائيلية في المسجد الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، تحاول من خلالها الاستيلاء الكامل على المسجد خطوة خطوة، بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام أعيادهم.



وجدد دعوته للعرب والمسلمين للتحرك العاجل، لإنقاذ مقدساتنا وحمايتها من الأخطار الحقيقية المحدقة بها، وخاصة مع تنامي الانتهاكات والاعتداءات عليها وعلى روادها.



وطالب أبو الرب أبناء محافظة الخليل خاصة، والوطن عامة، بالاستمرار في أداء الصلوات فيه وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.