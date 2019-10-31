الصالح يبحث مع التعاون الألماني استمرار دعم قطاع الحكم المحلي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) استمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي خلال المرحلة المقبلة.



جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، ومسؤول التعاون في الممثلية الألمانية بيتر والفورم، ومدير برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في المؤسسة الألمانية، ايفونا مولر.



واستعرض واقع قطاع الحكم المحلي والتحديات التي واجهتها الوزارة، جراء الأزمة المالية، والتي أدت إلى تعطيل تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية لصالح الهيئات المحلية.



وتطرق إلى الأولويات التي تعمل وفقها الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تعمد إلى تحديد الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تلبيتها وفق الأولوية، وضمن الإمكانات المتاحة.



وأشار الصالح إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية بشكل عام، ومؤسسة التعاون الألماني بشكل خاص لقطاع الحكم المحلي والذي كان له بالغ الأثر في العديد من المجالات الحيوية.



وشدد على ضرورة انسجام المرحلة الثانية من البرنامج مع أولويات وسياسيات الحكومة الفلسطينية، داعياً الحكومة الألمانية إلى توسيع نطاق دعمها، ولتشمل المناطق المسماة (ج) أسوة بعدد من شركائنا الأوربيين، والذين يعملون في هذه المناطق.



بدوره، أكد والفورم على استمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي، معرباً عن أمله في أن يكون التعاون في المرحلة المقبلة بناءً ومثمراً، وأن ينعكس إيجاباً على كافة الجهات المستفيدة منه.