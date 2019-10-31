السيسي: يجب طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة ستفتتح في الفترة المقبلة كل المشاريع الجديدة بطريقة متتالية، دون انتظار مواعيد محددة.



وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش: "كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية، سنفتتح المشاريع بسرعة، واللي يزعل يتفلق"، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.



وقال السيسي، إن الدولة المصرية، تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ ثلاث سنوات.



وتابع السيسي: "لا بد أيضاً من طرح شركات القوات المسلحة، في البورصة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات".



وأضاف: "القطاع الخاص مرحب به إذا أراد المشاركة، هذا كلام فعلي، وليس للاستهلاك السياسي".