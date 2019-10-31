شؤون فلسطينية

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشدة اعتقال الاحتلال الإسرائيلي، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرّار.

وقالت الحركة: إن حملات الاعتقال، التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني ورموزه وقياداته، ونواب المجلس التشريعي؛ يعكس حجم الظلم والإرهاب الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، في ظل صمت إقليمي ودولي مريب، عن كل جرائم الاحتلال وانتهاكاته.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن اعتقال المناضلة خالدة جرار وتغييب هذه العناوين والرموز الوطنية، والآلاف من أبناء شعبنا في باستيلات الاحتلال الإسرائيلي لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله ومشواره الكفاحي في الدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته، بل ستشكل حافزًا قوياً للتمترس حول مشروع المقاومة والتصدي للعدوان ولمشاريعه ومخططاته.

 وقال: إن هذه الاعتقالات المسعورة، تؤكد خطورة أي تساوق للعودة إلى المفاوضات مع هذا الكيان، وجريمة استمرار التنسيق الأمني معه.

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