دولي

كوريا الجنوبية تَرصد إطلاق صاروخين من جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تَرصد إطلاق صاروخين من جارتها الشمالية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الحنوبية، أن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخاً من نوع غير محدد في اتجاه بحر اليابان، مضيفةً: "قواتنا تحافظ على استعدادها القتالي في حالة حدوث عمليات إطلاق أخرى، وتراقب تطور الأحداث".

في وقت سابق، حذر خفر السواحل الياباني السفن من أن كوريا الديمقراطية، قد أطلقت صاروخاً، وفقاً لما ذكرته قناة (إن إتش كيه) التلفزيونية.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن صاروخ كوريا الشمالية لم يصل إلى البلاد، أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليابانية: "أطلقت كوريا الشمالية قذيفة، والتي يمكن أن تكون صاروخاً باليستياً، نحن نعتقد أنها (القذيفة) لن تصل إلى أراضي بلدنا، وستسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد".

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