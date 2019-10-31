شؤون فلسطينية

ما هو القانون والقضاء المُستند عليهما في الانتخابات المقبلة؟

ما هو القانون والقضاء المُستند عليهما في الانتخابات المقبلة؟
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد المختص في الانتخابات والحكم المحلي، باسم حدايدة، أنه غالبًا سيتم الاستناد إلى قانون الانتخابات الصادر في العام 2007، في الانتخابات المقبلة.

وقال حدايدة لـ"دنيا الوطن": إن هذا القانون هو المُعتمد لحد اليوم في فلسطين كما أنه يعتبر النظام المثالي، لافتًا إلى أن الهدف من هذا القانون القضاء على النظام الفردي، أو النسبية الفردية، والاعتماد على نظام الثلثين، والذي يُعطي الفرصة لجميع الأطراف أن تكون ضمن العملية الانتخابية، وضمن المجلس التشريعي المقبل.

وأوضح أن هذا النظام، يتغلب على عديد الإشكاليات منها التصدي لمعضلة تعطيل الانتخابات، وكذلك العوائق الإسرائيلية المتوقعة.

وعن القضاء الذي سيتم الاستناد إليه في الانتخابات، قال حدايدة: إن محكمة الانتخابات المُكونة من قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وعددهم تسعة أشخاص، مبينًا أنه من وجهة نظرة القضاء لن تكون مشكلة بين الأطراف الفلسطينية، التي ستتنافس في الانتخابات.

وأكد حدايدة، أن من يأمر بتشكيل هذه المحكمة، هو مجلس القضاء الأعلى، الموجود في رام الله، مشيرًا إلى أنه طالما سيكون قضاة من غزة ضمن هذه المحكمة، فإنه سيتم تجاوز العديد من الأزمات.

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