شاهد.. الحريري: "سرقوني واستفادوا مني وكل واحد جاي حسابو"

رام الله - دنيا الوطناتهم رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، أطرافاً لبنانية، كانت قريبة منه واستفادت، متوعداً بأن كل هؤلاء الأشخاص سيحاسبون، وهم على اللائحة.ووجّه الحريري اتهامات لأشخاص، كانوا قريبين منه خلال فترة رئاسته للحكومة، حيث تم تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال لقاء الحريري لمناصريه وعدد من السياسيين.وقال الحريري: "الناس التي كانت تزايد عليّ ما قبل الاستقالة، هم أناس كانوا معي ومعروفين من هم، وقديش استفادوا مني، وسرقوا مني، وكل واحد من هؤلاء، صار فيه (ليستا) وكل واحد حسابوا جاي بإذن الله، وهذه مرحلة حساسة كتير سياسياً".