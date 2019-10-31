المحمود يُطلع الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

يوسف المحمود

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلع وكيل وزارة الإعلام، يوسف المحمود، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال بالجامعة العربية بدر الدين علالي، على آخر المستجدات الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالشؤون الإعلامية والسياسية والثقافية.



واستعرض المحمود، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الاجتماع الأول للفريق المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، الانتهاكات والعراقيل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس المحتلة، وضرورة عدم المس بالثوابت الفلسطينية.



كما طالب بضرورة تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين العربي والدولي، وضرورة التواصل مع الإعلام العربي في هذه المرحلة الخطيرة.



من جانبه، أكد علالي، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وهي دائما حاضرة في أولويات جداول أعمال اجتماعات الجامعة، وأنه دائماً يحث الدول العربية على ضرورة فضح الانتهاكات الإسرائيلية.



من جانبه، قال رئيس المكتب الفني لمجلس وزراء الإعلام العربي فوزي الغويل: إنه في ضوء اختيار "القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي" فلا بد أن تسلط الأضواء الإعلامية من داخل القدس، من خلال دعوة وفود إعلامية لزيارة فلسطين.