شؤون فلسطينية

اجتماع بالقاهرة يؤكد على ضرورة تعزيز حضور القضية الفلسطينية بالمشهدين الإعلاميين العربي

رام الله - دنيا الوطن
أكد الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بتقييم خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، ضرورة العمل على دعم وتعزيز حضور القضية الفلسطينية بالمشهدين الإعلاميين العربي والعالمي، ووجود آلية للتحرك في هذا الاتجاه.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع الذي انطلقت أعماله بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء، برئاسة المملكة العربية السعودية، وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، ومديرة مكتب وزير الإعلام رمال عنفوص، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال المحمود: إن القضية الفلسطينية تصدرت الاجتماع، وجرى التركيز على آخر المستجدات والانتهاكات التي تُمارس بحق شعبنا، مؤكدا أن المشاركين أجمعوا على ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في المشهدين الإعلاميين العربي والدولي.

وأضاف المحمود: أن مشاركة فلسطين تأتي لتعزيز حضور القضية الفلسطينية، وإسناد خطة التحرك في العالم من أجل دعمها".

ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم تنفيذا للقرار رقم 480 الصادر عن الدورة الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في القاهرة بتاريخ 17/7/2019 بشأن "متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج"، ويهدف إلى إجراء تقييم شامل لأنشطة الخطة بما في ذلك إدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة منها، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة.

يذكر أنه تم إقرار خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بتاريخ 15/8/2001.

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