الكيلة توقع مع "الوكالة اليابانية" محضر مداولات تحسين الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، محضر مداولات مشروع تحسين الأجهزة الطبية في المشافي الحكومية.



جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة، مع رئيس مكتب (جايكا) في فلسطين توشي آبي والوفد المرافق له، بحضور السفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية.



ويستهدف المشروع مشافي رفيديا بنابلس والأندونيسي ومستشفى ناصر وغزة الأوروبي في قطاع غزة، ويهدف إلى تقديم أجهزة متطورة لدعم وحدات جراحة القلب والأعصاب في المشافي المذكورة والأجهزة التشخيصية المتطورة كجهاز الرنين والتصوير الطبقي، وغيرها.



من جهتها، أشادت الكيلة بالتعاون الوثيق والعلاقات التاريخية، التي تربط الشعبين الياباني والفلسطيني، إضافة إلى موقف اليابان السياسي، الداعم دائماً للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.



كما أكدت الكيلة على أهمية استمرار الدعم الدولي على كافة الأصعدة للقضية الفلسطينية، مؤكدة حق الفلسطينيين في دولة كاملة السيادة، تسيطرة على مواردها الطبيعية ومعابرها.