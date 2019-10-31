شؤون فلسطينية

البرغوثي يشرح لوفد صحفي أوروبي خطورة نظام الاحتلال والأبرتهايد

البرغوثي يشرح لوفد صحفي أوروبي خطورة نظام الاحتلال والأبرتهايد
رام الله - دنيا الوطن
أطلع الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، وفداً صحفياً، ضم ممثلين عن الصحف والوكالات الإعلامية الأوروبية، بمن فيهم صحفيون من إيطاليا، بولندا والسويد والدنمارك والنرويج التشيك والبرتغال والباسك في إسبانيا.

وأطلع البرغوثي الوفد على حقيقة ما يجري على الأرض من انتهاكات وممارسات إسرائيلية، عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وطبيعة منظومة (الأبرتهايد) التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وركز على أهمية ودور الإعلام في نقل الصورة الحقيقية، ودحض الرواية الإسرائيلية، التي ضللت الرأي العام العالمي على مدار أكثر من 70 عاماً.

وقدّم البرغوثي شرحاً وافياً للرواية الفلسطينية، وللنضال الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، وقال: إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية
وقوانين حقوق الإنسان.

وأشار إلى الإعدامات الميدانية التي يمارسها الاحتلال ضد النساء والأطفال والشباب على الحواجز، ومنهم من تم إعدامهم بعد إصابتهم بجروح، وهم ملقون على الأرض وأمام عدسات الكاميرات، ومنهم من تم إعدامهم بعد اعتقالهم.

وأوضح البرغوثي، أن إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة، سعت وتسعى إلى تدمير فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وكسب الوقت لمصادرة المزيد من الأراضي، وبناء مزيد من المستوطنات؛
 لفرض أمر واقع جديد على الأرض، يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف: أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعاني معاناة شديدة جراء الحصار الجائر المفروض عليه، والذي أدى إلى هدم جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في القطاع، مشيراً إلى معاناة المواطن الفلسطيني، جراء البطالة والفقر
وشح المياه ونقص المواد.

وبيّن البرغوثي، بالأرقام والصور نظام الفصل والتمييز العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وآثار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من عمليات قتل وتدمير.

ودعا الصحفيين لنقل الحقيقة كما هي، وواقع نضال الشعب الفلسطيني، باعتباره نضالاً نبيلاً من  أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

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