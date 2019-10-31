شؤون فلسطينية

73 اعتداءً للمستوطنين بمختلف محافظات الضفة خلال موسم قطف الزيتون

73 اعتداءً للمستوطنين بمختلف محافظات الضفة خلال موسم قطف الزيتون
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تمنع قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من الوصول لأ راضيهم لقطف ثمار الزيتون في منطقتي الحف والنقار ببلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، إنه تم تسجيل ثلاثة وسبعين اعتداء في مختلف محافظات الضفة منذ بدء موسم قطف ثمار الزيتون.

وأوضح دغلس، أن المستوطنين، سرقوا بالأمس ثمار اربعمئة شجرة زيتون في منطقة رأس حازم في قرية دير الحطب بمحافظة نابلس.

وأكد دغلس، أن المواطنين يواصلون توثيق انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين وحقولهم؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات تتمثل بسرقة الثمار وقطع أشجار زيتون، وتكسير الأغصان وضرب المواطنين إضافة إلى طرد المزارعين من حقولهم بالقوة، وتحت تهديد السلاح.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم جنوب الخليل

الاحتلال يُصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم جنوب الخليل

الأورومتوسطي: القضاء الإسرائيلي شريك في إزهاق أرواح المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة

الأورومتوسطي: القضاء الإسرائيلي شريك في إزهاق أرواح المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله

المطران عطا الله حنا يدعو للقاء وطني شامل لإنهاء الانقسامات الفلسطينية

المطران عطا الله حنا يدعو للقاء وطني شامل لإنهاء الانقسامات الفلسطينية

ما هو القانون والقضاء المُستند عليهما في الانتخابات المقبلة؟

ما هو القانون والقضاء المُستند عليهما في الانتخابات المقبلة؟

الإسلامية المسيحية: زيادة حدة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية

الإسلامية المسيحية: زيادة حدة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية

المحمود يُطلع الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

المحمود يُطلع الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

الكيلة توقع مع &#34;الوكالة اليابانية&#34; محضر مداولات تحسين الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية

الكيلة توقع مع "الوكالة اليابانية" محضر مداولات تحسين الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم جنوب الخليل

الاحتلال يُصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم جنوب الخليل

الأورومتوسطي: القضاء الإسرائيلي شريك في إزهاق أرواح المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة

الأورومتوسطي: القضاء الإسرائيلي شريك في إزهاق أرواح المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله

الإسلامية المسيحية: زيادة حدة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية

الإسلامية المسيحية: زيادة حدة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية

المحمود يُطلع الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

المحمود يُطلع الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

الكيلة توقع مع &#34;الوكالة اليابانية&#34; محضر مداولات تحسين الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية

الكيلة توقع مع "الوكالة اليابانية" محضر مداولات تحسين الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية

البرغوثي يشرح لوفد صحفي أوروبي خطورة نظام الاحتلال والأبرتهايد

البرغوثي يشرح لوفد صحفي أوروبي خطورة نظام الاحتلال والأبرتهايد

73 اعتداءً للمستوطنين بمختلف محافظات الضفة خلال موسم قطف الزيتون

73 اعتداءً للمستوطنين بمختلف محافظات الضفة خلال موسم قطف الزيتون

منوعات

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير &#34;كيم جاي&#34; يعتنق الإسلام

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير "كيم جاي" يعتنق الإسلام

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

بعد براءتها في قضية &#34;السمنة&#34;.. أول تعليق لريهام سعيد

بعد براءتها في قضية "السمنة".. أول تعليق لريهام سعيد

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف &#34;فوج&#34; مع عارضة أزياء برازيلية

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف "فوج" مع عارضة أزياء برازيلية

قصة أغنية &#34;العالم الله&#34;.. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

قصة أغنية "العالم الله".. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

عربي

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي

أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي