73 اعتداءً للمستوطنين بمختلف محافظات الضفة خلال موسم قطف الزيتون





وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، إنه تم تسجيل ثلاثة وسبعين اعتداء في مختلف محافظات الضفة منذ بدء موسم قطف ثمار الزيتون.





وأوضح دغلس، أن المستوطنين، سرقوا بالأمس ثمار اربعمئة شجرة زيتون في منطقة رأس حازم في قرية دير الحطب بمحافظة نابلس.



وأكد دغلس، أن المواطنين يواصلون توثيق انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين وحقولهم؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات تتمثل بسرقة الثمار وقطع أشجار زيتون، وتكسير الأغصان وضرب المواطنين إضافة إلى طرد المزارعين من حقولهم بالقوة، وتحت تهديد السلاح.

رام الله - دنيا الوطنتمنع قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من الوصول لأ راضيهم لقطف ثمار الزيتون في منطقتي الحف والنقار ببلدة حوارة جنوب نابلس.