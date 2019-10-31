الحية: الانتخابات مدخل لإعادة بناء منظمة التحرير وحماس مُطمئنة لخيارات شعبنا

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية: إن حركته تريد تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات الشاملة، ومشاركة القدس في الانتخابات مطلب وطني شامل.



وأضاف الحية، وفق وكالة (الرأي): "نريد مغادرة مربع الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وحماس ستكون إيجابية ولن تكوى معطلة للرؤية الوطنية المتفق عليها".



وتابع: "جاهزون لإجراء انتخابات شاملة، ونمضي مع بعضنا البعض لإعادة بناء بيتنا الفلسطيني، وسنمضي مع بعضنا البعض لإنجاح العملية الانتخابية، والانتخابات مدخل حقيقي لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ونريد انتخابات حقيقة تلبي مطالب شعبنا" .





واستطرد: "يجب أن نذهب إلى الانتخابات بتوافق وطني ونريد ضمانات لاحترام نتائجها، وحماس مطمئنة إلى خيارات شعبنا الذي لن يخذل المقاومة، وشعبنا اليوم، أكثر إصراراً على أسقاط وعد بلفور، ونطالب شعبنا الفلسطيني، أن ينتفض في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

رام الله - دنيا الوطن