دولي

ليبرمان: القائمة المشتركة "طابور خامس" ونتنياهو يجرنا لانتخابات ثالثة

ليبرمان: القائمة المشتركة "طابور خامس" ونتنياهو يجرنا لانتخابات ثالثة
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
أسقط رئيس حزب (يسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، حكومة الأقلية الإسرائيلية، التي من المتوقع أن تدعمها القائمة العربية المشتركة، وذلك عبر رفضه المشاركة بحكومة ضيقة مع حزب (أزرق- أبيض) تعتمد على دعم العرب. 

وقال ليبرمان، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن القائمة العربية المشتركة "طابور خامس"، ولا تمثل لسان العرب في إسرائيل، والخيار الوحيد المقبول لدينا، هو حكومة وحدة وطنية ليبرالية، بمشاركة (أزرق- أبيض) و(الليكود) و(يسرائيل بيتنا) فقط". 

وهاجم ليبرمان، رئيس الوزراء نتنياهو، لعدم استجابته للانضمام لحكومة وحدة مع (أزرق- أبيض)، قائلاً: "نتنياهو يحاول جرنا لانتخابات ثالثة".

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