ليبرمان: القائمة المشتركة "طابور خامس" ونتنياهو يجرنا لانتخابات ثالثة

أسقط رئيس حزب (يسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، حكومة الأقلية الإسرائيلية، التي من المتوقع أن تدعمها القائمة العربية المشتركة، وذلك عبر رفضه المشاركة بحكومة ضيقة مع حزب (أزرق- أبيض) تعتمد على دعم العرب.



وقال ليبرمان، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن القائمة العربية المشتركة "طابور خامس"، ولا تمثل لسان العرب في إسرائيل، والخيار الوحيد المقبول لدينا، هو حكومة وحدة وطنية ليبرالية، بمشاركة (أزرق- أبيض) و(الليكود) و(يسرائيل بيتنا) فقط".



وهاجم ليبرمان، رئيس الوزراء نتنياهو، لعدم استجابته للانضمام لحكومة وحدة مع (أزرق- أبيض)، قائلاً: "نتنياهو يحاول جرنا لانتخابات ثالثة".

رام الله - دنيا الوطن