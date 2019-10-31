شؤون فلسطينية

المطران عطا الله حنا يُجدد رفضه لسياسات الاحتلال في القدس

المطران عطا الله حنا يُجدد رفضه لسياسات الاحتلال في القدس
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن الاحتلال ممعن في اقتحاماته وسياساته وممارساته في مدينة القدس.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن أولئك الذين يستهدفون المسجد الأقصى باقتحاماتهم واستفزازاتهم وممارساتهم الظالمة، إنما هم ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا المسيحية، والتي تُسرق منا عنوة، وبطرق غير قانونية، وغير شرعية، وعبر سماسرة وعملاء وأدوات، وجدوا لكي يقوموا بهذه المهام القذرة.

وتابع: أن ما تقوم به السلطات الاحتلالية في مدينة القدس، إنما يجعلنا نقول ونؤكد بأن مدينة القدس في خطر شديد في ظل حالة صمت دولي على ما يحدث في مدينتنا المقدسة، وفي ظل حالة ترهل عربي، والتي يستثمرها الاحتلال في مدينة القدس بشكل خاص، وبحق القضية الفلسطينية بشكل عام.

وأكد حنا، أنه أمام هذه التحديات والمؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها وأوقافها وأبناء شعبنا، يجب علينا كفلسطينيين، أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية المطلوبة، وأن نتحلى بالرصانة والاستقامة والصدق والانتماء الوطني الأصيل؛ لكي نتمكن معاً وسوياً كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد من أن ندافع عن مدينتنا التي تسرق منا في كل يوم، ويراد لنا أن نتحول إلى ضيوف فيها.

وتابع: لن نتخلى عن انتمائنا للقدس، ولن نتخلى عن حقنا في أن ندافع عن القدس، مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات، ونحن نعلم جيداً بأن من يدافعون عن القدس قد يتعرضون للملاحقة وللممارسات الظالمة بكافة أشكالها وألوانها.

وأضاف حنا: لن تخيفنا سياسات الاحتلال في القدس الذي يلاحق الشخصيات الوطنية، ويستهدفها ويعتقلها ويقيد من حركتها، فالقدس هي عاصمتنا، وستبقى كذلك، وهي قبلتنا وحاضنة أهم مقدساتنا، والدفاع عن القدس هو واجب إيماني وأخلاقي وإنساني ووطني بالدرجة الأولى.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم جنوب الخليل

الاحتلال يُصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم جنوب الخليل

الأورومتوسطي: القضاء الإسرائيلي شريك في إزهاق أرواح المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة

الأورومتوسطي: القضاء الإسرائيلي شريك في إزهاق أرواح المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله

المطران عطا الله حنا يدعو للقاء وطني شامل لإنهاء الانقسامات الفلسطينية

المطران عطا الله حنا يدعو للقاء وطني شامل لإنهاء الانقسامات الفلسطينية

ما هو القانون والقضاء المُستند عليهما في الانتخابات المقبلة؟

ما هو القانون والقضاء المُستند عليهما في الانتخابات المقبلة؟

الإسلامية المسيحية: زيادة حدة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية

الإسلامية المسيحية: زيادة حدة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية

المحمود يُطلع الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

المحمود يُطلع الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

الكيلة توقع مع &#34;الوكالة اليابانية&#34; محضر مداولات تحسين الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية

الكيلة توقع مع "الوكالة اليابانية" محضر مداولات تحسين الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم جنوب الخليل

الاحتلال يُصدر أمراً عسكرياً للاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم جنوب الخليل

الأورومتوسطي: القضاء الإسرائيلي شريك في إزهاق أرواح المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة

الأورومتوسطي: القضاء الإسرائيلي شريك في إزهاق أرواح المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله

حماس: اعتقال جرار لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومته ونضاله

الإسلامية المسيحية: زيادة حدة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية

الإسلامية المسيحية: زيادة حدة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية

المحمود يُطلع الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

المحمود يُطلع الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

الكيلة توقع مع &#34;الوكالة اليابانية&#34; محضر مداولات تحسين الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية

الكيلة توقع مع "الوكالة اليابانية" محضر مداولات تحسين الأجهزة الطبية بالمشافي الحكومية

البرغوثي يشرح لوفد صحفي أوروبي خطورة نظام الاحتلال والأبرتهايد

البرغوثي يشرح لوفد صحفي أوروبي خطورة نظام الاحتلال والأبرتهايد

73 اعتداءً للمستوطنين بمختلف محافظات الضفة خلال موسم قطف الزيتون

73 اعتداءً للمستوطنين بمختلف محافظات الضفة خلال موسم قطف الزيتون

منوعات

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

صورة نادرة لمفيد فوزي بحفل زفافه.. وتعليقات غير متوقعة من الجمهور

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

أصالة تتجاوز أزمة خلافها مع زوجها برحلة صيد

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير &#34;كيم جاي&#34; يعتنق الإسلام

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير "كيم جاي" يعتنق الإسلام

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

بعد براءتها في قضية &#34;السمنة&#34;.. أول تعليق لريهام سعيد

بعد براءتها في قضية "السمنة".. أول تعليق لريهام سعيد

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف &#34;فوج&#34; مع عارضة أزياء برازيلية

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف "فوج" مع عارضة أزياء برازيلية

قصة أغنية &#34;العالم الله&#34;.. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

قصة أغنية "العالم الله".. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

عربي

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الخارجية الإسرائيلية تُحذّر من أزمة دبلوماسية مع الأردن

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي

أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي