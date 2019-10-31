المطران عطا الله حنا يُجدد رفضه لسياسات الاحتلال في القدس





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن أولئك الذين يستهدفون المسجد الأقصى باقتحاماتهم واستفزازاتهم وممارساتهم الظالمة، إنما هم ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا المسيحية، والتي تُسرق منا عنوة، وبطرق غير قانونية، وغير شرعية، وعبر سماسرة وعملاء وأدوات، وجدوا لكي يقوموا بهذه المهام القذرة.



وتابع: أن ما تقوم به السلطات الاحتلالية في مدينة القدس، إنما يجعلنا نقول ونؤكد بأن مدينة القدس في خطر شديد في ظل حالة صمت دولي على ما يحدث في مدينتنا المقدسة، وفي ظل حالة ترهل عربي، والتي يستثمرها الاحتلال في مدينة القدس بشكل خاص، وبحق القضية الفلسطينية بشكل عام.



وأكد حنا، أنه أمام هذه التحديات والمؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها وأوقافها وأبناء شعبنا، يجب علينا كفلسطينيين، أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية المطلوبة، وأن نتحلى بالرصانة والاستقامة والصدق والانتماء الوطني الأصيل؛ لكي نتمكن معاً وسوياً كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد من أن ندافع عن مدينتنا التي تسرق منا في كل يوم، ويراد لنا أن نتحول إلى ضيوف فيها.



وتابع: لن نتخلى عن انتمائنا للقدس، ولن نتخلى عن حقنا في أن ندافع عن القدس، مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات، ونحن نعلم جيداً بأن من يدافعون عن القدس قد يتعرضون للملاحقة وللممارسات الظالمة بكافة أشكالها وألوانها.



وأضاف حنا: لن تخيفنا سياسات الاحتلال في القدس الذي يلاحق الشخصيات الوطنية، ويستهدفها ويعتقلها ويقيد من حركتها، فالقدس هي عاصمتنا، وستبقى كذلك، وهي قبلتنا وحاضنة أهم مقدساتنا، والدفاع عن القدس هو واجب إيماني وأخلاقي وإنساني ووطني بالدرجة الأولى.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن الاحتلال ممعن في اقتحاماته وسياساته وممارساته في مدينة القدس.