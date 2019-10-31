شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُدين الاعتقالات المتكررة للقيادية في الشعبية خالدة جرار

هيئة الأسرى تُدين الاعتقالات المتكررة للقيادية في الشعبية خالدة جرار
رام الله - دنيا الوطن
دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الخميس، الاعتقالات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للنائب السابق في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية خالدة كنعان جرار (56 عاماً)، والتي كان آخرها الليلة الماضية عقب مداهمة منزلها في مدينة رام الله.

وأوضحت الهيئة، أن قوة كبيرة من عشرات جنود الاحتلال، اقتحمت منزل جرار بمنطقة الإرسال وسط مدينة رام الله قرابة الساعة الثالثة فجراً، وجرى اعتقالها بعد أن كان قد أُفرج عنها خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال، كانت قد اعتقلت جرار قبل ذلك مرتين، في المرة الأولى خلال عام 2015 وأُفرج عنها بعد أن أمضت حكماً بالسجن لمدة 15 شهراً، وأعيد اعتقالها مرة أخرى خلال عام 2017 ونالت حرتيها بعد قضاء 20 شهراً في الاعتقال الإداري.

واعتبرت الهيئة، أن اعادة اعتقال النائب السابق جرار، ما هو إلا إجراء انتقامي، واستهداف واضح لكافة شرائح الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه.

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