دولي

إسرائيل والولايات المتحدة تعرضان حملة مشتركة ضد (أونروا)

إسرائيل والولايات المتحدة تعرضان حملة مشتركة ضد (أونروا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جددت مساعداتها لإسرائيل في حربها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضحت الصحيفة، أنه في الأسبوع المقبل ستبدأ اللجنة الرابعة في الجمعية العامة مناقشات حول تجديد ولاية (أونروا) للسنوات المقبلة، وأنه نظراً لأن الغالبية التلقائية في الأمم المتحدة لا تسمح بإغلاق الوكالة، تحاول إسرائيل والولايات المتحدة تشديد الرقابة عليها وزيادة الشفافية.

وأضافت الصحيفة: "في المناقشات الأولية بين الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، وبمساعدة الدول الأخرى، تقرر تقديم شرطين أساسيين، أولاً: تقصير ولاية (أونروا)، بحيث تجدد مرة كل سنة، وليس مرة كل ثلاث سنوات كما هي اليوم، والشرط الثاني الذي تنوي الدولتان إدخاله هو زيادة الشفافية، بحيث يتعين على (أونروا) أن تنشر بالتفصيل جميع أنشطتها الاقتصادية".

ونوهت إلى أن المطالب الجديدة ترجع إلى الشبهات بالفساد في قيادة وكالة (أونروا)، كما كشف عنها قبل بضعة أشهر في تقرير داخلي للأمم المتحدة، ووسائل إعلام دولية، حيث يأمل الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أن تؤدي قوة الولايات المتحدة، وكذلك رغبة الدول المانحة في معرفة طريقة استخدام الأموال، إلى إصلاح الوكالة.

أخبار ذات صلة

شاهد: مقتل 65 باكستانياً باندلاع حريق بقطار ركاب

شاهد: مقتل 65 باكستانياً باندلاع حريق بقطار ركاب

مبعوث ترامب: الوقت غير ملائم للإعلان عن (صفقة القرن)

مبعوث ترامب: الوقت غير ملائم للإعلان عن (صفقة القرن)

بولتون يُستدعى للشهادة في التحقيق لـ &#34;عزل ترامب&#34;

بولتون يُستدعى للشهادة في التحقيق لـ "عزل ترامب"

(CIA) تدعم مجموعات شبه عسكرية لقتل المدنيين بأفغانستان

(CIA) تدعم مجموعات شبه عسكرية لقتل المدنيين بأفغانستان

شاهد: مُحاضر إسرائيلي يُفجّر مفاجأة بقضية اغتيال رابين ونتنياهو يُعلّق

شاهد: مُحاضر إسرائيلي يُفجّر مفاجأة بقضية اغتيال رابين ونتنياهو يُعلّق

بوتين: المسيحيون بالشرق الأوسط في وضع كارثي

بوتين: المسيحيون بالشرق الأوسط في وضع كارثي

شاهد: (البنتاغون) ينشر تسجيلاً مصوراً لاستهداف البغدادي بسوريا

شاهد: (البنتاغون) ينشر تسجيلاً مصوراً لاستهداف البغدادي بسوريا

منوتشين: أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات على تركيا لاستخدامها عند الضرورة

منوتشين: أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات على تركيا لاستخدامها عند الضرورة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُدين الاعتقالات المتكررة للقيادية في الشعبية خالدة جرار

هيئة الأسرى تُدين الاعتقالات المتكررة للقيادية في الشعبية خالدة جرار

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزلي الأسيرين العربيد وحناتشة

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزلي الأسيرين العربيد وحناتشة

وزير العمل يعرض أمام سفراء الدول المانحة رؤية الحكومة الاستراتيجية بشأن التشغيل

وزير العمل يعرض أمام سفراء الدول المانحة رؤية الحكومة الاستراتيجية بشأن التشغيل

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أيلول 2019

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أيلول 2019

حماس: ننتظر تحديد موعد الحوار الوطني الذي سيسبق إجراء الانتخابات

حماس: ننتظر تحديد موعد الحوار الوطني الذي سيسبق إجراء الانتخابات

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الاحتلال يعتقل خالدة جرار وقيادات بالجبهة الشعبية والأخيرة تُعلّق

الاحتلال يعتقل خالدة جرار وقيادات بالجبهة الشعبية والأخيرة تُعلّق

منوعات

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير &#34;كيم جاي&#34; يعتنق الإسلام

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير "كيم جاي" يعتنق الإسلام

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

بعد براءتها في قضية &#34;السمنة&#34;.. أول تعليق لريهام سعيد

بعد براءتها في قضية "السمنة".. أول تعليق لريهام سعيد

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف &#34;فوج&#34; مع عارضة أزياء برازيلية

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف "فوج" مع عارضة أزياء برازيلية

قصة أغنية &#34;العالم الله&#34;.. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

قصة أغنية "العالم الله".. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: &#34;ماضي أسود&#34;

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: "ماضي أسود"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة &#34;الدبكة&#34;

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة "الدبكة"

عربي

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي

أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي

سعد الحريري يُوجه رسالةً لأنصاره بالشارع اللبناني

سعد الحريري يُوجه رسالةً لأنصاره بالشارع اللبناني