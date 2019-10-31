إسرائيل والولايات المتحدة تعرضان حملة مشتركة ضد (أونروا)





وأوضحت الصحيفة، أنه في الأسبوع المقبل ستبدأ اللجنة الرابعة في الجمعية العامة مناقشات حول تجديد ولاية (أونروا) للسنوات المقبلة، وأنه نظراً لأن الغالبية التلقائية في الأمم المتحدة لا تسمح بإغلاق الوكالة، تحاول إسرائيل والولايات المتحدة تشديد الرقابة عليها وزيادة الشفافية.



وأضافت الصحيفة: "في المناقشات الأولية بين الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، وبمساعدة الدول الأخرى، تقرر تقديم شرطين أساسيين، أولاً: تقصير ولاية (أونروا)، بحيث تجدد مرة كل سنة، وليس مرة كل ثلاث سنوات كما هي اليوم، والشرط الثاني الذي تنوي الدولتان إدخاله هو زيادة الشفافية، بحيث يتعين على (أونروا) أن تنشر بالتفصيل جميع أنشطتها الاقتصادية".



ونوهت إلى أن المطالب الجديدة ترجع إلى الشبهات بالفساد في قيادة وكالة (أونروا)، كما كشف عنها قبل بضعة أشهر في تقرير داخلي للأمم المتحدة، ووسائل إعلام دولية، حيث يأمل الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أن تؤدي قوة الولايات المتحدة، وكذلك رغبة الدول المانحة في معرفة طريقة استخدام الأموال، إلى إصلاح الوكالة.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جددت مساعداتها لإسرائيل في حربها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).