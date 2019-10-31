دولي

شاهد: مقتل 65 باكستانياً باندلاع حريق بقطار ركاب

شاهد: مقتل 65 باكستانياً باندلاع حريق بقطار ركاب
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
لقي 65 شخصاً باكستانياً على الأقل، مصرعهم، جراء اندلاع النيران في قطار ركاب بوسط باكستان، وفق ما أوردت وكالة (وفا).

وقالت وزيرة الصحة المحلية، ياسمين رشيد، اليوم الخميس: "بحسب المعلومات التي تصلنا من موقع الحادث، فإن أكثر من 65 شخصاً قتلوا، وأصيب أكثر من أربعين بجروح".

وأوضحت أنه يجري نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة، وبحسب وسائل الإعلام الباكستانية، فان النيران اندلعت في القطار في منطقة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بوسط باكستان.

 

أخبار ذات صلة

إسرائيل والولايات المتحدة تعرضان حملة مشتركة ضد (أونروا)

إسرائيل والولايات المتحدة تعرضان حملة مشتركة ضد (أونروا)

مبعوث ترامب: الوقت غير ملائم للإعلان عن (صفقة القرن)

مبعوث ترامب: الوقت غير ملائم للإعلان عن (صفقة القرن)

بولتون يُستدعى للشهادة في التحقيق لـ &#34;عزل ترامب&#34;

بولتون يُستدعى للشهادة في التحقيق لـ "عزل ترامب"

(CIA) تدعم مجموعات شبه عسكرية لقتل المدنيين بأفغانستان

(CIA) تدعم مجموعات شبه عسكرية لقتل المدنيين بأفغانستان

شاهد: مُحاضر إسرائيلي يُفجّر مفاجأة بقضية اغتيال رابين ونتنياهو يُعلّق

شاهد: مُحاضر إسرائيلي يُفجّر مفاجأة بقضية اغتيال رابين ونتنياهو يُعلّق

بوتين: المسيحيون بالشرق الأوسط في وضع كارثي

بوتين: المسيحيون بالشرق الأوسط في وضع كارثي

شاهد: (البنتاغون) ينشر تسجيلاً مصوراً لاستهداف البغدادي بسوريا

شاهد: (البنتاغون) ينشر تسجيلاً مصوراً لاستهداف البغدادي بسوريا

منوتشين: أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات على تركيا لاستخدامها عند الضرورة

منوتشين: أمريكا تحتفظ بقائمة عقوبات على تركيا لاستخدامها عند الضرورة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُدين الاعتقالات المتكررة للقيادية في الشعبية خالدة جرار

هيئة الأسرى تُدين الاعتقالات المتكررة للقيادية في الشعبية خالدة جرار

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزلي الأسيرين العربيد وحناتشة

قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزلي الأسيرين العربيد وحناتشة

وزير العمل يعرض أمام سفراء الدول المانحة رؤية الحكومة الاستراتيجية بشأن التشغيل

وزير العمل يعرض أمام سفراء الدول المانحة رؤية الحكومة الاستراتيجية بشأن التشغيل

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أيلول 2019

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أيلول 2019

حماس: ننتظر تحديد موعد الحوار الوطني الذي سيسبق إجراء الانتخابات

حماس: ننتظر تحديد موعد الحوار الوطني الذي سيسبق إجراء الانتخابات

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الاحتلال يعتقل خالدة جرار وقيادات بالجبهة الشعبية والأخيرة تُعلّق

الاحتلال يعتقل خالدة جرار وقيادات بالجبهة الشعبية والأخيرة تُعلّق

منوعات

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير &#34;كيم جاي&#34; يعتنق الإسلام

المغني واليوتيوبر الكوري الشهير "كيم جاي" يعتنق الإسلام

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

بعد براءتها في قضية &#34;السمنة&#34;.. أول تعليق لريهام سعيد

بعد براءتها في قضية "السمنة".. أول تعليق لريهام سعيد

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

أحلام تفاجئ مُتابعيها.. هذا عدد الكيلوغرامات التي فقدتها

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

هل تخطت دنيا بطمة الحدود في كليبها الجديد؟

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف &#34;فوج&#34; مع عارضة أزياء برازيلية

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف "فوج" مع عارضة أزياء برازيلية

قصة أغنية &#34;العالم الله&#34;.. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

قصة أغنية "العالم الله".. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: &#34;ماضي أسود&#34;

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: "ماضي أسود"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة &#34;الدبكة&#34;

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة "الدبكة"

عربي

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

الأورومتوسطي يُطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن بالسجون الإسرائيلية

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

إسرائيل تسعى لمقايضة الغُمر والباقورة بالأسيرين اللبدي ومرعي

أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي

أول رد إماراتي على هجوم وزير الخارجية التركي

سعد الحريري يُوجه رسالةً لأنصاره بالشارع اللبناني

سعد الحريري يُوجه رسالةً لأنصاره بالشارع اللبناني