شاهد: مقتل 65 باكستانياً باندلاع حريق بقطار ركاب

لقي 65 شخصاً باكستانياً على الأقل، مصرعهم، جراء اندلاع النيران في قطار ركاب بوسط باكستان، وفق ما أوردت وكالة (وفا).



وقالت وزيرة الصحة المحلية، ياسمين رشيد، اليوم الخميس: "بحسب المعلومات التي تصلنا من موقع الحادث، فإن أكثر من 65 شخصاً قتلوا، وأصيب أكثر من أربعين بجروح".







وأوضحت أنه يجري نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة، وبحسب وسائل الإعلام الباكستانية، فان النيران اندلعت في القطار في منطقة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بوسط باكستان.

رام الله - دنيا الوطن