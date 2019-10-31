قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزلي الأسيرين العربيد وحناتشة

سامر عربيد منفذ عملية دوليب

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة رام الله وداهمت منزلي الأسيرين سامر العربيد ووليد حناتشة، وأخذت قياساتهما.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال فتشوا المنزلين الواقعين في حي الطيرة من مدينة رام الله، إضافة إلى منزل المواطن شادي عميرة في حي بطن الهوى في المدينة.



يذكر، أن الأسير العربيد، اعتقل منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وتعرض لتعذيب جسدي وحشي، أفقده الوعي لعدة أيام وعرض حياته للخطر الشديد، ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى (هداسا) في القدس، قبل أن تتم إعادته إلى التحقيق، رغم حالته الصحية الحرجة.



فيما اعتقل الأسير حناتشة بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر من الشهر الجاري، إلى جانب ابنته ميس، وهي طالبة في جامعة بيرزيت، وأطلق سراحها بعد عدة أيام.