شؤون فلسطينية

وزير العمل يعرض أمام سفراء الدول المانحة رؤية الحكومة الاستراتيجية بشأن التشغيل

وزير العمل يعرض أمام سفراء الدول المانحة رؤية الحكومة الاستراتيجية بشأن التشغيل
رام الله - دنيا الوطن
استعرض وزير العمل د. نصري أبو جيش، رؤية الحكومة الاستراتيجية، بشأن الخطة الوطنية للتشغيل، وذلك في الاجتماع المنعقد في جنيف لسفراء الدول المانحة، والذي تم تنظيمه بالشراكة بين دولة فلسطين ممثلة بوزارة العمل ومنظمتي العمل العربية والدولية.

جاء ذلك، بمشاركة مدير عام منظمة العمل العربية، فايز المطيري، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات؛ حيث شارك في الاجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، وكوريا، وألمانيا، والسويد، وسفراء الدول العربية، وآخرون.

وأشار وزير العمل إلى أن توجهات الحكومة الاستراتيجية بشأن التشغيل ترتكز إلى خطة التنمية بالعناقيد، والتي ستعزز دور القطاعات الانتاجية المختلفة من زراعية وصناعية وسياحية وتكنولوجيا المعلومات اضافة الى قطاع الخدمات، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي بما ينتهجه من سياسات يسعى إلى قتل آفاق التنمية وإبقاء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفاً وتابعاً.

وتابع: أبو جيش أن فلسطين ما زالت تعاني من الاحتلال وسياساته الهادفة إلى القضاء على آفاق الحل السياسي والمتمثل بحل الدولتين، وهو يمارس بقصد تدمير كل آفاق ومقومات التنمية، خاصة الاقتصادية منها والتي جعلت من آلاف الشباب الفلسطيني يقف في طريق مسدود لا خيارات فيه وتعصف به مظاهر الفقر والبطالة.

كما بيّن وزير العمل، أن التدخلات المستقبلية للحكومة الفلسطينية ستركز على التنمية العنقودية وتطوير منظومة وطنية للتدريب المهني، وتهيئة بيئة أعمال محفزة وكثيفة العمالة من خلال عشرات المشاريع المتنوعة في القطاعات المختلفة، وهو ما يتطلب حشد التمويل اللازم لهذه الغاية، مشدداً على أن هذا الاجتماع يمهد لعقد مؤتمر دولي للمانحين للتشغيل، كما تحدث الوزير عن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية لإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل قبل نهاية هذا العام لعرضها على مؤتمر المانحين.

وكان أبو جيش، قد عقد اجتماعا ثلاثياً بين وزارة العمل ومنظمتي العمل العربية والدولية، للتحضير لعقد مؤتمر المانحين في العام القادم، وقد شارك في الاجتماع سفير فلسطين في جنيف إبراهيم خريشه، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، والمدير الإقليمي للدول العربية  في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، والوكيل المساعد لسياسات قطاع العمل عبد الكريم دراغمة، وقد اتفق المجتمعون على وضع خطة تنفيذية للوصول إلى مؤتمر المانحين، وتم تشكيل لجنة من  الأطراف الثلاثة لمتابعة الموضوع.



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