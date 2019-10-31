مبعوث ترامب: الوقت غير ملائم للإعلان عن (صفقة القرن)

قال جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، والذي استقال مؤخراً، إن الوقت غير ملائم الآن للإعلان عن خطة السلام المرتقبة بين إسرائيل والفلسطينيين، والمسماة إعلامياً بـ (صفقة القرن).



وأعرب غرينبلات، وفق قناة (العربية)، عن أمله أن يتم نشر الخطة في وقت لاحق عندما تسمح الظروف، لأن جهوداً كبيرة بذلت لوضعها، مضيفاً: "لا أعتقد أن الظروف يمكن أن تكون مثالية في أي وقت لنشر الخطة، لكن سيكون الأمر تراجيدياً لكل الأطراف إذا لم تر النور".





وتابع غرينبلات: "أعتقد أن هناك الكثير من المنافع التي ستعود على إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأكملها من هذه الخطة، ولن يكون من السهل على كل الأطراف الاتفاق، لكن عندما سنعلن عنها سيدرك الجميع أننا عملنا بمثابرة، وثمة حلول للجميع، لكن الطريق للوصول إليها سيكون طويلاً ومعقداً".



وأشار إلى أن القدس لا تزال من القضايا العالقة، وعلى إسرائيل أن تقدم تنازلات وكذلك الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه تعلم الكثير عن الفلسطينيين خلال عمله في البيت الأبيض، ونصحهم ألا يصدقوا ما تنشره الصحف عن خطة السلام.



وتابع: "كنا واضحين بأنه لا توجد خطة سلام لا تتطلب من الطرفين تقديم تنازلات جدية، وقضينا ثلاث سنوات في وضع التفاصيل التي تتضمن تنازلات من الجميع، ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض أي حلول على الأطراف بالقوة، والاتحاد الأوروبي لا يستطيع فرض حل، ولا الأمم المتحدة، فقط هم الإسرائيليون والفلسطينيون، الذين يعيشون هناك، ويتعبدون هناك، ويموتون هناك، ويكسبون رزقهم هناك، الذين يستطيعون تحديد مصير هذه الصفقة، ونحن فقط نساعدهم".

رام الله - دنيا الوطن